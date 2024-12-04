Лесничий рассказал о сложном процессе выращивания соснового леса

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Ежегодно сотрудники национального парка «Бурабай» ведут сбор шишек для подготовки будущих лесных посадок

Фото: пресс служба ГНПП «Бурабай»

По данным ГНПП «Бурабай», в этом году, в связи с высоким урожаем семян, план по сбору шишек для инспекторов леса увеличен вдвое: с 5 000 до 10 000 кг. О сложном процессе подготовки семян к высадке и заботы о лесопосадках рассказал лесничий Жалайырского лесничества Сайран Нургожин, сообщает Kazpravda.kz 

По его словам, посадка леса и забота о молодняке является основным и важным направлением работы каждого государственного инспектора нацпарка. Появление каждого нового дерева в лесу – это многоэтапный труд, который и требует повышенного внимания на каждом этапе. 

Новый лес начинается со сбора шишек сосны обыкновенной. Ежегодно каждому лесничеству доводится норма сбора и сдачи шишек.

Также он отметил, что перед тем, как начать полномасштабный сбор шишек, отобранный образец лесных семян отправляется в лабораторию республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра для определения посевных качеств урожая текущего года.

Только после получения положительного заключения специалистов и допуска семян к использованию для посева в лесном питомнике нацпарка, инспекторы лесничеств приступают к их повсеместной заготовке.

«Сбор сосновых шишек ведется с ноября по март в местах постоянной лесосеменной базы. Затем сосновые шишки сдаются в цех, где работники шишкосушилки перебирают и очищают их от веток и хвои. Здесь шишки взвешивают и 72 часа для снижения влажности подсушивают в специальных помещениях при температуре 20-300 С.

Подсушенные шишки переходят на следующий этап подготовки семян: их загружают в специальные барабаны, где медленно досушивают с постепенным повышением температуры до 550 С. При повышении температуры шишки начинают раскрываться, и из них уже можно извлечь семена.

Затем сотрудники шишкосушикли вручную очищают семена, «обескрыливают» их.  В результате, из 10 000 кг собранных шишек получится не более 100 кг готовых семян, которые отправляются в лесной питомник нацпарка для хранения и использования. Их высаживают в почву, проращивают, два года заботятся об их благополучии, и уже в двухлетнем возрасте весной пересаживают на подготовленные лесные участки», – поделился Сайран Нургожин.

Также он добавил, что следующие 10 лет за молодняком наблюдают специалисты (чтобы не было болезней) и берегут от браконьерской вырубки инспекторы. И только через 30-50 лет новый сосновый лес наберет свою полную могучую силу.

В завершение лесник попросил отдыхающих и туристов осознанно вести себя в лесах и беречь окружающую природу. 

#лес #Бурабай #сосна #лесничий #шишки

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