Локализация в машиностроении: компания John Deere запускает производство сельхозтехники в Костанае

Правительство
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В рамках реализации поручения Главы государства по диверсификации экономики правительство в приоритетном порядке занимается вопросами поддержки отечественных товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: t.me/KZgovernment

Большим стимулом для развития отрасли машиностроения стал отказ в прошлом году от субсидирования импортных тракторов и комбайнов в пользу поддержки казахстанского производства, что способствовало локализации. Примером тому является запуск производства самоходной, прицепной и навесной техники американской компании John Deere на базе Локализационного центра в городе Костанае. Это стало важным шагом в развитии отечественного машиностроения и внедрении передовых технологий в аграрный сектор Казахстана.

John Deere – мировой лидер в производстве сельскохозяйственной техники, и локализация его продукции в Казахстане станет важным этапом в развитии отрасли. Производство будет запущено на базе Локализационного центра завода Agromash, который является крупнейшей локализованной промышленной площадкой страны в сфере сельхозтехники, обеспечивающей высокий уровень производства и технической поддержки. 

Запуск локального производства John Deere позволит ускорить темпы обновления парка сельскохозяйственной техники путем открытия новых возможностей для фермеров Казахстана, включая расширение ассортимента адаптированных к местным условиям тракторов и комбайнов, а также доступ к их приобретению посредством мер государственной поддержки.

Важно отметить, что казахстанские сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику отечественного производства по доступным условиям. По поручению Президента в стране запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 млрд тенге. В этом году 3,2 тыс. казахстанских фермеров получат возможность обновить свои автопарки в рамках программы льготного лизинга.

Президент завода Agromash Динара Шукижанова отметила, что благодаря проводимым в стране политическим и экономическим реформам стало возможным создать промышленную кооперацию с передовым американским брендом John Deere. В результате реализации таких высокотехнологичных проектов в стране будут не только созданы новые рабочие места, но также основной упор делается на внедрение инновационных технологий, подготовку высококвалифицированных кадров с  инженерным мышлением. 

Реализация проекта подразумевает вложение дополнительных ресурсов в развитие экономики, образования, в том числе подготовку сервисных и профильных специалистов в сельском хозяйстве: агрономов, инженеров, механизаторов и IT-кадров. В ближайшие 5 лет будут построены три современных сервисных центра, которые станут ключевыми площадками для внедрения цифровых технологий и повышения эффективности агропромышленного комплекса страны.

#Костанай #локализация #John Deere

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