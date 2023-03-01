Louis Vuitton откликнулся на идею казахстанки о сумке в форме юрты

Фото: пресс-служба МНВО РК

Айнур Полатова изучает казахскую филологию на первом курсе магистратуры Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2022 году она создала стартап Talapai и выиграла денежный приз конкурса бизнес-инкубатора ЕНУ. Айнур разработала проект с особым национальным дизайном. Казахские игры представлены в форме функциональной сумки с казахским орнаментом.

«Сейчас очень много зарубежных настольных игр. Я задумалась о том, почему бы не популяризировать наши национальные игры. Таким образом зародилась идея Talapai. Каждая игра преподнесена в отдельной деревянной коробочке в форме сумки. Ее удобно и очень легко носить с собой. Самое главное – деревянная сумка функциональная, вы можете открыть ее и сыграть в игру», – поделилась девушка.

Проект Talapai, стартовавший 3 месяца назад, уже пользуется большой популярностью. По словам девушки, заявки на покупку национальной игры поступают не только от казахстанцев, но из-за рубежа – Турции, США, Нидерландов.

В апреле этого года Айнур планирует встретиться с представителями французского дома моды Louis Vuitton. Один из известных мировых брендов поддержал предложение казахстанки о создании сумки в форме юрты и пригласил в Париж обсудить дизайн.

«В рекламе я увидела, что Louis Vuitton открыли магазин, похожий на нашу юрту. Меня это заинтересовало, и я написала им письмо с предложением создать сумку в форме юрты. Я рассказала, что сейчас реализую проект Talapai для развития национальных игр, его внешняя коробка в виде сумки своей формой напоминает кочевой дом наших предков. Я сама создаю этот дизайн, и основная идея для Louis Vuitton основывалась на нем. Через 2 недели в ответном письме компания выразила заинтересованность в моем предложении и пригласила в Париж для дальнейшего обсуждения идеи», – поделилась радостью магистрант.

Стоит отметить, что Айнур Полатова профессионально не осваивала дизайн. В этом году она будет обучаться в Германии, во Франкфуртском университете имени Гёте, по программе академической мобильности ЕНУ.