Лучше держать на контроле

Симптомы сенной лихорадки (она же поллиноз) почти те же, что и при обычном ОРВИ: заложенность носа, затрудненное дыхание, слезоточивость, в некоторых случаях даже повышается температура тела. Если вовремя не взяться за лечение, то такая аллергия может перерас­ти в астму. Может случиться и анафилактический шок. Именно поэтому заболевание просто необходимо держать на контроле.

Своим профессиональным опытом с нами делится Елена Федоровна Ковзель – врач – аллерголог-иммунолог высшей категории, доктор медицинских наук, руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии, пульмонологии UMC Назарбаев Университета, главный внештатный аллерголог Министерства здравоохранения РК.

По ее словам, очень важно вовремя диагностировать заболевание, будь то аллергический ринит или конъюнктивит, ведь симптомы аллергии могут быть и проявлением других болезней.

– В первую очередь нужно по возможности уменьшить контакт с пыльцой, используя солн­цезащитные очки, маску, кепки, не открывать окна в автотранс­порте. После прихода с улицы провести гигиену глаз, носа и прополоскать горло. Также не стоит игнорировать использование лекарственных препаратов, которые прописал врач, – вводит в курс дела Елена Ковзель.

На вопрос о том, что чаще всего служит пусковым механизмом для возникновения аллергии, Елена Федоровна отмечает: одними из самых важных причин являются наследственная предрасположенность, наличие аллергенного окружения, а также загрязнение окружающей среды и химизация быта. Поэтому для минимизации сенсибилизации (приобретение организмом повышенной чувствительности на определенный аллерген) необходимо исключить контакт с наиболее аллергенными веществами – шерстью животных, спорами плесени, пыльцой, определенными продуктами питания.

Поинтересовались мы у док­тора и об относительно современном методе лечения аллергии – аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ). Как отметила аллерголог, метод этот довольно эффективен, но имеет строгие показания и противопоказания. И если соблюдать все рекомендации, то такая терапия даст очень длительный и хороший результат.

Суть метода в выявлении причинного аллергена и введении его больному в малых дозах, с постепенным увеличением. Важно начинать лечение во время ремиссии: в период глубокой осени и продолжать его до начала весны. И главное – весь курс аллергенспецифической иммунотерапии должен конт­ролировать лечащий врач с полным соблюдением протокола и правил безопасности.

При постоянной занятости и своей востребованности у Елены Федоровны не так много времени на семью и свои увлечения, как хотелось бы.

– Иногда прихожу с работы после девяти вечера, но звонки и сообщения продолжаются круглосуточно, – говорит доктор. – Однако оставшиеся свободные часы стараюсь проводить плодотворно. У меня двое супердетей, которые мне очень помогают.

Вопрос о выборе профессии для нашей героини особо не стоял.

– У нас семейная династия врачей. Для меня очень ярким и важным примером была моя мама – врач с большой буквы, для которой профессия была всей ее жизнью. Также примером стала руководитель моей кандидатской диссертации, профессор Муковозова Лидия Алексеевна и блестящий педагог, профессор Касаткина Ирма Львовна, – с теплом вспоминает своих педагогов теперь уже сама опытный врач Елена Ков­зель. Кстати, семейную династию врачей желает продолжить ее дочь.