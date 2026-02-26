Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках форума Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте пройдет одно из крупнейших IT-событий региона – международный чемпионат по спортивному программированию Central Asia Programming Championship 2026. Чемпионат объединит талантливых программистов Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным ведомства, в соревновании примут участие конкурсанты старше 20 лет из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Онлайн-отбор состоится 28 февраля, а финал пройдет 27 марта 2026 года в офлайн-формате в Шымкенте.

Отдельное внимание в этом году уделено приглашенной экспертной программе. В числе гостей финала – представители международных технологических компаний, в их числе senior-разработчик Meta Бахытжан Байжикенов, CEO AGI Lab и Khan Group Жомарт Садыков, VP for Talent в Higgsfield AI Далида Еркулиева, senior-разработчик Google Аман Утемуратов,, разработчик Booking Нарикби Максут и представитель TON Core Александр Кирсанов.

С участием ведущих экспертов отрасли программа создаст пространство для профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения карьерных возможностей в глобальных технологических компаниях.

Общий призовой фонд составляет 3 млн тенге: за первое место предусмотрено 1,5 млн тенге, за второе – 1 млн тенге, за третье – 500 тыс. тенге.

Соревнования проходят индивидуально, что позволяет каждому участнику продемонстрировать свои алгоритмические и аналитические навыки на задачах международного уровня в стиле ICPC.

В финал проходят по три лучших участника от каждой страны, еще 25 мест получат конкурсанты с наивысшими результатами, не вошедшие в национальные квоты. Таким образом, в финальном этапе встретятся сильнейшие представители региона.

«В год цифровизации и искусственного интеллекта такие инициативы приобретают особое значение. Central Asia Programming Championship становится не просто соревнованием, а реальной площадкой для формирования новой инженерной среды, укрепления регионального сотрудничества и раскрытия потенциала IT-талантов Центральной Азии. Для нас важно создавать условия, при которых сильные разработчики получают доступ к международной экспертизе, возможностям трудоустройства и участию в глобальных технологических проектах», - отметил заместитель Премьер-министра - министр цифрового развития и искусственного интеллекта Жаслан Мадиев.

Участие в чемпионате бесплатное, а расходы на проезд до 100 000 тенге и проживание финалистов организаторы берут на себя.

«Для нас важно, чтобы чемпионат стал не только соревнованием, но и точкой притяжения сильного технологического сообщества региона. Мы формируем площадку, где талантливые разработчики могут показать себя, получить обратную связь от международных экспертов и установить прямой контакт с индустрией. Central Asia Programming Championship – это вклад в развитие новой волны инженеров Центральной Азии», – отметила директор Alem.ai Foundation Адина Магавина.

Организаторы подчеркивают, что участие в чемпионате дает значительно больше, чем денежный приз. Программисты смогут проверить свои компетенции на сложных алгоритмических задачах, привлечь внимание ведущих IT-компаний региона и международного рынка, расширить профессиональные контакты и потенциально получить предложение о работе от партнеров чемпионата.

Организаторами чемпионата являются Alem.ai Foundation, Федерация спортивного программирования Казахстана и Astana Hub. Чемпионат проводится при поддержке Higgsfield.ai и AGI Lab.