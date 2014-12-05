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Люби судьбу на взлете танца…
Асель МУСИНОВА, старший преподаватель КазНУ им. Аль-Фараби,
Концерт открылся мастер-классом казахского танца в исполнении учащихся старших классов АХУ им. А. Селезнева. Зрители могли проследить за эволюцией национальной хорео­графии и ознакомиться с каждой стадией обучения казахскому танцу, от простых элементов до развернутых танцевальных этюдов в постановке Фариды Алиевой и полноценных номеров, таких как изысканный «Кербез», в постановке Гайникамал Бейсеновой. Логичным продолжением выступления ребят стали колоритные и жизнерадостные миниатюры «Коңiл ашар» и «Той думан» государственных ансамблей народного танца «Салтанат» и «Алтынай».
Галерея современной хореографии была представлена теат­ром современного танца «Самрук» под руководством заслуженного деятеля РК Гульнары Адамовой. «Тени прошлого» Людвико Эйноди в исполнении автора хореографии Лауры Ерментаевой и Бауржана Косманова, «Фолин» Арво Парта в постановке Пола Эмерсона, который станцевали Диана Хамис и Георгий Ященко, – о взаимоотношениях мужчины и женщины.
Государственный академический театр танца Булата Аюханова представил классическую и современную хореографию. Зрителей покорил «Сон Маргариты» на музыку Игоря Корнелюка. Булгаковская мистерия была исполнена самим хореографом Гульнар Камаловой и Алимуратом Салиховым.
Концерт показал, что в Казахстане, пусть и медленно, нарастает «балетмейстерский потенциал». Исполнители сами становятся постановщиками. И это уже тенденция. Надо надеяться, что количество со временем перерастет в качество, и оте­чественная сцена будет вознаграждена за многолетнее томительное ожидание полноценным хореографическим полотном – профессионально поставленным качественным национальным балетом, творческая команда которого полностью будет казахстанской.
Предпосылки уже есть. В декабре поклонников хореографического искусства ждут сразу две премьеры национальных постановок от новичков в обойме профессиональных хореографических коллективов Казахстана. Astana Opera готовит к выпуску балет «Карагоз» Газизы Жубановой, а Astana Ballet – одноактную постановку «Жусан» на музыку казахстанских и европейских композиторов.
Был продемонстрирован творческий рост классического танцовщика от первых шагов малышей в моцартовской «Маленькой серенаде» (хореография Минтая Тлеубаева), вариаций из балетов классического наследия в исполнении учащихся старших курсов Алины Албаевой, Мухтара Жуманиязова, Кубаныча Шамакеева, Дины Набиуллиной и Олеси Пичугиной до выступлений мастеров, чье участие, несомненно, демонстрирует высокий уровень казахстанской балетной школы, заслуженно признанной на международной балетной сцене.
Так, ведущие солисты Astana Opera Айгерим Бекетаева и Еркин Рахметоллаев исполнили па-де-де из балета П. И. Чайковского «Спящая красавица», солистка труппы Astana Ballet Риза Канатқызы подарила зрителям «Умирающего лебедя» К. Сен-Санса, приняв этот номер из рук легендарной Алтынай Асылмуратовой. Прославленная балерина сейчас работает с молодой труппой над программой «Павловские номера». Программу составит цикл миниатюр, которые исполняла великая русская балерина Анна Павлова.
Венец концерта – па-де-де Л. Минкуса из балета «Дон-Кихот» – покорил зрителей отточенными линиями и виртуозной техникой лауреата международных конкурсов Айдоса Закана, профессиональным мастерством и артистизмом Гульвиры Курбановой – хозяев праздника, ведущих танцовщиков ГАТОБ им. Абая.
Зал оперного в этот вечер был переполнен, и в руках практически каждого гостя можно было увидеть специальный выпуск журнала «Қазақстан балет әлемі». На его первой странице прочла: «Балет Казахстана – это уникальное явление в истории отечественной культуры и в целом мировой хореографии. …Наше развитие заняло всего 80 лет, но достижения основателей казахской хореографии и их продолжателей – учеников вплоть до сегодняшних дней впечатляют, и этот взлет признан не только ценителями, критиками и коллегами по танцу, но прежде всего благодарным зрителем». Гала-концерт подтвердил высокую оценку наших мастеров.

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