Любить свою Родину 4015 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

фото из архива библиотеки им. С. Бегалина

Писателя всегда влекла обычная жизнь обычных людей, именно она наполняла его идеями и образами. И его ответом были книги, отмеченные печатью большого таланта. О себе он говорил так: «Мне нужно много трудиться, день и ночь, чтобы подняться до самого лучшего, что есть во мне». Сапаргали Бегалин оставил огромное литературное наследие – 25 поэм, роман, 12 повестей, многочисленные рассказы, 9 одноактных пьес, тексты почти 50 песен, музыку к которым создавали М. Тулебаев, Л. Хамиди, Е. Рахмадиев.



Его университеты

Сапаргали Бегалин не заканчивал литературных институтов. Впрочем, когда происходило формирование личности будущего классика отечественной литературы, в тех краях, где он родился, а было это в 1895 году в далеком ауле Дегелен в Восточном Казахстане, знать не знали о литературных институтах. Поэтому достаточно перелистать страницы его биографии, чтобы понять – для Сапаргали Бегалина, как и для Максима Горького, университетами стала жизнь.

Этот высокий, статный, образно говоря «застегнутый на все пуговицы» человек, крайне сдержанный в проявлениях чувств, обладал глубокой внутренней интеллигентностью. «Я не думаю, что кто-то мог относиться к нему запанибратски, – сказала о Сапаргали Бегалине София Раева, не раз видевшая писателя, ведь она более 30 лет возглавляла детскую библиотеку, носящую его имя. – Он всегда держал дистанцию, и, как мне казалось, в его присутствии люди невольно подтягивались».

Что удивительно, эта сдержанность не мешала Бегалину находить общий язык с детворой. «Он сразу таял и любил повторять, что никогда не разговаривает с детьми, приседая для этого на корточки, он говорил с ними с высоты своего роста, на равных», – вспоминает Софья Кумаровна. Как представляется, это происходило потому, что Сапаргали Ыскакович при всей внешней замкнутости и кажущейся неприступности в душе оставался ребенком. Без этого и не бывает хороших детских писателей.

Но чтобы понять, как сельский мальчишка из казахской глубинки стал известным литератором, надо вспомнить другого, не менее талантливого писателя – французского летчика Антуана де Сент-Экзюпери, который говорил, что все мы – родом из детства. Именно оно является тем ключом, тем единственно верным пазлом, с помощью которого и возникает целостная картина – жизнь писателя, перевитая, переплетенная множеством литературных ассоциаций, образов, сравнений и сопоставлений, та жизнь, которая сегодня для нас, нынешних читателей Сапаргали Бегалина, раскрывается на страницах его книг.



Учиться у Абая

Как вспоминает сын писателя Касым Бегалин, родословная династии Бегалиных исходит от прадеда Бегалы Маралулы. Он родился примерно­­ в 1831 году, принадлежал к знатному роду Калыбай, имевшему в XVI веке большое наследственное имение – земли-жайляу, зимовье у подножья вершины Дегелен Абралинских гор у перевала Калыбай Асу, что обозначено на карте Семипалатинской губернии, впоследствии – центре ядерного полигона.

Будучи образованным, Бегалы дал первичное образование своим детям – Оспану, Смагулу и Ыскаку. Причем среднего сына отвез в Ташкент, в медресе. Успешно окончив там полный курс, Смагул вернулся в родные края и вместе с братьями Оспан-бием и Ыскаком построил мечеть и медресе-школу. Смагул был высокообразованным, начитанным человеком, знал языки Востока, читал на фарси, имел библиотеку, где были и учебники по арабской письменности. В своей биографии Сапаргали Бегалин отмечает, что начальное образование он получил именно от дяди Смагула, и первые прочитанные книги-дастаны восточных мудрецов – тоже из его библиотеки.

Любознательного мальчика влекла замысловатая, полная таинственной красоты вязь арабской письменности, которой он мастерски овладел. Эти знания раскрыли ему удивительный, огромный мир литературы, сначала восточной, а затем и мировой. Несколько позже он открыл для себя и мудрость Абая. «Одним из самых счастливых я считаю тот день, когда отец привез из города первое издание стихов самого Абая Кунанбаева, выпущенное в 1909 году в Петербурге, – говорил Сапаргали Бегалин. – С тех пор я не расстаюсь со своим великим учителем».

Долгие годы род Бегалиных жил кланом в ауле № 13 Дегеленского уезда Семипалатинской губернии, имел свои угодья для выпаса скота. Но не надо думать, что жизнь простого казаха была тогда безоблачной, напротив, она постоянно сопровождалась лишениями и нуждой. Много испытаний выпало и на долю Сапаргали.

С 12 лет он пас скот. А после свирепого джута 1911 года, когда семья Ыскака лишилась всех овец, 16-летний подросток вынужден был уехать на заработки в Семипалатинск, нанявшись рабочим на речную пристань. Но не зря говорят, что у каждого пришедшего в этот мир есть свое предназначение, о котором поначалу он и не догадывается. Тяжелую работу на пристани Сапаргали вскоре сменил на кучерскую, а школьный учитель Нургали Кульжанов, которого он возил, не мог не обратить внимания на грамотного паренька, оказав ему помощь при поступлении в русско-казахское училище.

– В период учебы отец жил у учителей Нургали и Назипы Кульжановых, передовых интеллигентов своего времени, – вспоминает Касым Бегалин. – Нургали Кульжанова знали рабочие пристани и фаб­рик, он вел большевистский кружок, часто печатался в губернских изданиях. В летнее время и в период каникул со своими соратниками выезжал в степь, вел агитационную работу, призывая к учебе казахскую молодежь.

К этому времени относятся и первые поэтические пробы пера юного Сапаргали: в 1914 году его стихи впервые опубликованы в казахском журнале «Айқап», издававшемся Мухаметжаном Сералиным и Султанмахмутом Торайгыровым. Но вскоре началась Первая мировая война. По приказу царя казахские джигиты были мобилизованы и отправлены на окопные работы. В их числе оказался и Сапаргали Бегалин. Воинская служба в прифронтовой полосе на станции Колпино под Петроградом стала свое­образной политшколой, а так как Бегалин уже смотрел на мир глазами поэ­та, то события тех лет не могли не вылиться в стихотворные строчки. Причем именно тогда, по мнению исследователей его творчества, он начинает глубоко проникаться поэ­зией Абая, который видел предназначение поэта в непримиримой борьбе со злом. Это стало отличительной чертой творчества и С. Бегалина.



Начало литературного пути

Домой Сапаргали вернулся в марте 1917-го, накануне революции, которую принял сразу. В 1921 году его избрали председателем Дегеленского волостного исполкома, в 1923-м – народным судьей Каркаралинского уезда. Затем он работал в Семипалатинском губернском суде, комиссариате земледелия, управлении Турксиба. В 30-е годы Бегалин – сотрудник республиканской газеты железнодорожников, он много ездит по Казахстану, с увлечением пишет не только стихи, но и очерки, рассказы.

– Многие в то время не знали, как воспринять новую жизнь, с чего начинать, к какому берегу пристать, – вспоминает Касым Бегалин. – Отец проводил разъяснительную работу не только по долгу службы, но и по душевному убеждению. В это время начали печататься его первые стихи и статьи-обращения к молодежи о необходимости учиться в городах, осваивать новые профессии, быть активными строителями нового общества.

Отец свободно владел арабской письменностью, знал фарси, выписывал таджикскую литературу, знал быт, нравы, обычаи многих народов Востока, читал наизусть поэмы, дас­таны, песни Турана – степной стороны. Точно определял даты исторических событий, поражая соратников памятью и познаниями. Услышав понравившуюся песню, мог дома, наигрывая на домбре, напеть ее маме. Она была его первым слушателем и вдохновителем первых замыслов его произведений, но об этом мало с кем говорила.

– Наставшее время репрессий, постоянной цензуры заставляло проявлять осторожность в высказываниях, бдительность в отношениях с людьми, что не могло не оставить отпечатка на характере нашего отца, – продолжает К. Бегалин. – Как-то будучи у нас в гостях Сабит Муканов задался вопросом: «Как это Сапекена обошли все репрессии – и 20–30-х, и 50-х годов?» На что Мухтар Омарханович Ауэзов сказал: «Сапекен чист, как ключевая вода, Сапекен – совесть нашей культуры, он всегда умел воспринимать как надо то, что происходит вокруг нас». Однако немало из написанных им произведений, поэм, стихов не было опубликовано в свое время, и папа сдал их в архив…



Трудные годы

В 30-х семья Бегалиных перебралась в Алма-Ату. Великая Отечественная война внесла коррективы в, казалось бы, устоявшуюся жизнь. От рода Бегалиных на фронт ушли шесть человек, вернулись трое, другие остались на полях сражений в Европе.

– Тогда каждый день встречали почтальона с одним вопросом: есть ли письмо? И не дай бог – похоронка, – вспоминает Касым Бегалин. – Старшего брата Хамита призвали еще в 1940-м, служил он на Дальнем Востоке до 1946 года. Мажит был призван сразу после последнего школьного звонка. Пройдя курсы младших командиров кавалерийской артиллерии, в сентябре 1941-го оказался на фронте. Вернулся с вой­ны инвалидом, но сумел одолеть этот сложный период жизни: в ту же осень 1943 года поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, который был эвакуирован в Алма-Ату.

А наш отец Сапаргали Бегалин во время войны имел бронь как редактор газеты «Темиржолшы» – «Турксиб». Дома он бывал мало, постоянно или на работе, или в командировке – в поездках по Туркестано-Сибирской магистрали, готовил материалы для газеты. Квартиру нашу, как и многих других алматинских семей, «уплотнили», подселили эвакуированную семью. С 1941 года мы жили в Алма-Ате около стадиона «Динамо». Мухтар Ауэзов часто приходил пообщаться с отцом и дедом, иногда они устраивались на трибуне стадиона и, наблюдая за тренировкой спортсменов на зеленом поле, вели задушевные беседы. Иногда до самого заката гуляли в сосновом парке, что на пересечении улиц Дзержинского и Калинина. Отец и Мухтар-ага были большими друзьями, единомышленниками. Окончили одну школу в Семипалатинске в 1910–1914 годах...

В 1943-м в Алма-Ате проходил айтыс, во время которого двери нашей квартиры не закрывались, каждый день вечером встречались знатные акыны: Иса Байзаков, Нартай, Умбеталы, Кенен Азербаев, Нурлыбек, Кали Байжанов, Куан Лекеров, Жусупбек Елебеков. Они много пели, вспоминали запрещенные старые поэмы, песни, стихи прошедших времен. Многие акыны не могли понять, почему запрещены стихи Магжана Жумабаева, других казахских поэтов-патриотов.

Особые отношения сложились у отца с Исой Байзаковым. Когда тот лежал в туберкулезном институте, отец часто навещал его, приглашал домой, так было до последнего дня жизни Байзакова. Отец сохранил более 30 неопубликованных в свое время его песен, а в 60-е годы передал записи его дочери. Они вошли в сборник поэм, песен и воспоминаний о Байзакове.

Также тепло и с грустью вспоминал папа репрессированных соратников – Магжана Жумабаева, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова. Кстати, Ильяса арестовали в Алма-Ате. Так получилось, что отец перед этим роковым событием дал ему на рецензию статью, и в назначенный срок пришел за ней в дом Жансугуровых. Это был следующий день после ареста поэта, о чем отец не знал. Во дворе стояла подвода, на которую грузили домашние вещи и книги. Человек у подъезда, спросил: «Ты к кому пришел?» Отец сказал: «К Жансугурову». – «Его здесь нет, он переезжает, помоги нашим сотрудникам перенести вещи…» И отец, хотя и почувствовал недоброе, стал помогать грузить на телегу книги и бумаги. Ему на глаза попались рукопись поэ­мы «Кулагер» и несколько номеров газет, в которых начали ее печатать. Отец сунул их за пазуху и, сославшись на то, что ему нужно на службу, ушел. У нас дома было несколько маленьких подушек-думок с вышитыми крестиком наволочками. Две лежали на диване в кабинете, отец никому не разрешал трогать – в этих подушках хранились запрещенные рукописи. Кабинет и спальня были совмещены, и поэтому допуск домочадцев сюда был ограничен. Когда реабилитировали Ильяса Жансугурова, отец передал эту реликвию жене Ильяса – Фатиме Габитовой-Жансугуровой.

Несмотря на сложности военного времени Сапаргали Бегалин очень активно работал как литератор. Тогда появились его поэмы «Крылатый казах» и «Легенда Алтая» – о героях Советского Союза Нуркене Абдирове и Тулегене Тохтарове. Он прославлял мужество и стойкость советских людей в стихах «Джамиля», «Русская девушка», «Баллада о 16».

В 1943–44-х годах собрал большой библиографический материал о Джамбуле Джабаеве и его соратниках, родословную многих родов Старшего жуза: уйсунов, жалаиров, дулатов, борикши. Родословная была записана с рассказов как самого Джамбула, так и его многочисленных родичей и соплеменников. Им был подготовлен к печати роман-монография «Джамбул» к его 100-летию в 1946 году. Однако работу положили на полку в Госиздате: то ли цензура запретила публикацию, то ли сработали осторожность самой редакции или указание директивных органов. Книга пролежала в безвестности 50 лет и только в 1996 году вышла в свет, к 150-летию Джамбула и 100-летию самого автора. Причем была отпечатана в издательстве «Жалын» без единого изменения и поправок. Эта работа – свидетельства летописца, записанные из уст самого 97-летнего Джамбула.

А в 1945 году на празднование 100-летия Абая Кунанбаева приехали делегации всех республик СССР и, конечно, солидная делегация Союза писателей, деятели культуры Москвы. Это был первый писательский форум после войны. В то время Сапаргали Бегалин был уже научным сотрудником Института литературы и языка АН КазССР…

Вслед за Сабитом Мукановым, автором «Промелькнувшего метеора», Сапаргали Бегалин активно разрабатывает тему – «Чокан Валиханов и его время». Издает две повести «Чокан – подросток» и «Юность Чокана». Надо сказать, что тема Чокана Валиханова объединила отца с его сыном Мажитом, талантливым кинорежиссером.



Мажит, сын Сапаргали

Интерес Мажита к личности легендарного Чокана Валиханова, безусловно, связан с литературными изысканиями его отца. Материал к фильму о Чокане Мажит собирал с юности, эта тема была его мечтой. Вообще, трагический образ Чокана был культовым в семье Бегалиных. При этом надо сказать, что сложная личность Валиханова, неординарность его роли российского офицера-разведчика, дружба с Дос­тоевским, который в те годы считался монархистом и реакционером, вызывали много претензий к сценарию. В результате он писался пять лет! Главному редактору киностудии М. О. Ауэзову приходилось устно и письменно отстаивать правоту московского литератора Сергея Ермалинского и историка, профессора ЛГУ Михаила Блеймана, а также казахского академика – чокановеда, этнографа, историка, археолога Алкея Маргулана.

Правда, потом фильм ждала счастливая судьба: он был принят на ура в Москве и Ленинграде. О нем прекрасно отзывались ведущие деятели литературы и искусства – Иван Пырьев, Михаил Калатозов, Марк Донской, Григорий Козинцев и, конечно, учитель Мажита Бегалина Сергей Герасимов. В 1958 году фильмом «Его время придет» открылась Декада литературы и искусства Казахской ССР в Москве и Ленинграде. Страстность, яркость героев картины, по словам Касыма Бегалина, пугала чиновников от идеологии: «Сейчас в это трудно поверить, но фильм «Его время придет» считали чуть ли не антисоветским и антинародным – слишком национальным! Потому и сложностей в работе и жизни Мажита было много. Но он не хотел и не мог мыслить и снимать по шаблону. Душевные травмы, сопровождавшие съемки и сдачу последней картины, подорвали его здоровье и жизненные силы – он умер в 1978 году, полный творческих замыслов, не получив должного понимания и оценки своего замечательного творчества».



Посол державы детства

– Наш отец Сапаргали Ыскакович никогда не диктовал своим детям, кем они должны быть, какую профессию им выбирать, – отмечает Касым Бегалин. – Он, думаю, был большой психолог и знаток детских душ. Отец говорил: «В ребенке заложено много хорошего, задача взрослых – вовремя заметить и поддержать его стремление к добру и красоте». Наша мать Салима – маленькая, хрупкая женщина – была сгустком мудрости, добра, выдержки, терпимости ко всему окружающему. Очень чистая натура – красивая во всем. С отцом они дружно прожили более 60 лет. У нас всегда была большая семья: дед Ыскак с бабушкой, дети, внуки, племянники. В 50–60 годах появились старшие внуки: Нартай, Гульнара, Алтай. За обедом собирались всей семьей, обменивались новостями, шутили. Для каждого отец находил доброе слово, сам много рассказывал, его интересовало все, особенно жизнь молодых.

В середине 70-х выходит главная книга Сапаргали Бегалина – роман «Перевалы времени», в котором с высоты прожитых лет он обозревает все пережитое им и рес­публикой. Также Бегалин продолжил начатую Абаем традицию – знакомить своих земляков с классиками русской литературы. Его перу принадлежат переводы произведений Мамина-Сибиряка, повести Леонида Соловьева о великом возмутителе спокойствия Ходже Насреддине, стихотворений Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Твардовского, других поэтов и прозаиков. Помимо этого Сапаргали Бегалин – энтузиаст-фольклорист, литературовед и этнограф, его произведения переведены на многие языки.

Сапаргали Бегалин является и основоположником казахской детской литературы, которой до него у казахов практически не было. «…на долю таких писателей, как С. Бегалин и У. Турманжанов выпала тяжелая, но почетная задача, которую они выполнили блестяще. Они как бы вырастили цветы на голом месте», – так говорят о его вкладе в казахскую детскую литературу писатели Музафар Алимбаев и Ермек Утетлеуов. Кстати, именно Музафар Алимбаев назвал Сапаргали Бегалина «послом державы детства», выпустив о нем книгу к 100-летию писателя.

Детским писателем Сапаргали Ыскакович стал не случайно. Он просто не мог не писать для детей. Где бы он ни работал, чем бы ни занимался, всегда любил бывать в кругу детей, умел заводить с ними непринужденные беседы. В своих многочисленных поездках по Казахстану писателю часто доводилось быть свидетелем трудного, полного нужды и лишений детства аульных ребятишек. По словам самого Бегалина, окончательно в литературу он пришел только в конце 40-х годов, и привело к этому именно желание рассказать об этих рано повзрослевших детях.

Первая его книга, поэма для детей «Месть орла», написанная по сюжету казахской народной легенды, вышла в 1943 году (стихотворение «Окоп» как фрагмент этой поэмы вошло в антологию казахской поэзии). Вскоре он публикует рассказ о маленьком табунщике – «Жылқышы бала», затем повесть «Сатжан». Это самая удачная из первых повестей, написанных для детей. Переведенная на русский язык, она была напечатана в журнале «Пионер». В 1950 году за повесть «Сатжан» Сапаргали Бегалину присуждена премия Совета Министров СССР. Впоследствии эта повесть неоднократно переиздавалась, переведена на многие языки.

У него всегда была тяга творить для ребят, поэтому, когда эвакуированные в Алма-Ату Самуил Маршак и Сергей Михалков предложили создать секцию детской литературы при Союзе писателей Казахстана, Сапаргали Бегалин на это живо откликнулся. Он любил повторять ставшее крылатым изречение: «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше». Дважды для встреч с писателями и читателями в Казахстан приезжала Агния Барто. Была издана книга «Писатели Казахстана – детям».

После войны на страницах респуб­ликанского журнала «Пионер», ставшего центром развития казахской детской литературы, одно за другим появляются прозаические произведения Бегалина: повесть «Приключение Коксегена» (изданная впоследствии в Москве на русском языке), подборки рассказов «Школьные питомцы», «Молодой охотник», «Встреча с медведем», «Спасенный олененок», «Девушка-табунщик», «Рассказ старого Мустафы», «Еж Есена», «Дедушкина яблоня». Герои его книг – это отважные, ловкие, смышленые, веселые и предприимчивые ребята, лихие наездники, меткие стрелки, отличные лыжники и просто хорошие люди. Они помогают отцам и братьям: это мальчик Сатжан, доставший из гнезда, свитого на неприступных скалах, сокола-ительги и приучившего его к охоте; выходивший маленького олененка Коксеген; отважная девушка Халиман, которая спасла во время бурана конские табуны…

Как считает София Раева, секрет неповторимого очарования произведений Бегалина очень прост: он пишет для детей без сюсюканья, разговаривает с ними на равных, прос­тым и точным языком.

– Да, конечно, его повести и рассказы посвящены советскому периоду, но вот что интересно: в них нет навязчивой идеологии, нет дидактики. Перед нами предстает обычная жизнь аульных детей. Тонкий знаток не только природы Казахстана, но и быта казахского аула, Сапаргали Бегалин немногословно, но красочно и с любовью повествует о родной земле, о ее замечательных тружениках. Причем он пишет не как сторонний наблюдатель, а как человек, тысячью нитей связанный с родиной. У него много рассказов об овцах, о лошадях – и это тоже часть аульной жизни. И такая простота обыденной жизни, наверное, и составляет прелесть произведений Сапаргали Бегалина, – говорит София Кумаровна. – А какие прекрасные он писал песни! Самые известные из них – «Пионерская песня», «Карагоз», «Весна», «Колыбельная», «Белый голубь»... Очень люблю песню, которая звучит в фильме «Транссибирский экспресс». Помните, кадр: степь, по которой на лошади скачет молодая девушка, героиня Натальи Аринбасаровой. И звучит казахская песня на стихи Сапаргали Бегалина, в которой говорится о том, что человек – гость в этом мире… Интересная деталь: сначала эту песню хотел записать брат Шакена Айманова, актер Каукен Кенжетаев, но в итоге Шакен своим хриплым голосом сам ее спел. Его голос, напевная мелодия, стихи, степь – все вместе создало удивительное единство. И Сапаргали Бегалин такие вещи очень четко улавливал. В этом плане он удивительный человек.

– К сожалению, детских писателей у нас сейчас практически нет, во всяком случае, я не могу навскидку назвать имя какого-то детского автора. В советское время были тот же Сапаргали Бегалин, Бердибек Сокпакбаев, Сейтжан Омаров, Абу Сарсенбаев, написал «Сын капитана», Касым Кайсенов, автор книг «Мальчик в тылу врага»… Как библиотекарь с большим стажем, с тревогой наблюдаю, что сейчас положение с детской художественной литературой очень сложное, мы начинаем терять читающую нацию. Нынешние писатели больше увлекаются модным сейчас жанром фэнтези, а нужны Бегалины, которые писали бы о нашей жизни, поднимали волнующие молодежь проблемы, – утверждает София Раева.

Государственная детская библиотека, носящая имя писателя, уже не первое поколение читателей приобщает к книгам Сапаргали Бегалина. Здесь создан своеобразный музей писателя, в котором представлены многочисленные фотографии, личные его вещи. Как рассказывает Елена Фомченко, исполняющая обязанности директора, несколько лет назад библиотека выпустила два сборника рассказов Сапаргали Бегалина – «Приключение Коксегена» и «Сатжан», проиллюстрированные юными читателями.

– К нынешнему юбилею мы намерены издать новые сборники его рассказов и стихов. Ведь Бегалин писал великолепные стихи не только для малышей, у него есть стихи о войне, о казахстанских героях, переведенные на русский язык. И вновь эти книги проиллюстрируют наши юные читатели, – говорит она. – Стараемся пополнять и музей, в чем нам помогают родственники Сапаргали Бегалина. В музее проводим занятия с детьми. Рассказываем о музыкальных пристрастиях писателя – и берем домбру, говорим о его литературной работе – показываем резную шкатулку, которую Сапаргали Ыскакович когда-то привез из Петербурга. В ней хранится специальное устройство для чистки пера, ведь тогда писали чернилами, и деревянный ножик для разрезания бумаги. А еще к 120-летию Сапаргали Бегалина мы планируем сформировать диск, в который войдут его детские произведения и рисунки к ним наших ребятишек. Пройдут также книжные выставки, различные конкурсы, другие мероприятия.

Плодотворный вклад Сапаргали Бегалина в казахскую литературу по достоинству оценен: он награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы народов, медалями. Патриарх казахской детской литературы скончался в 1983 году, прожив долгую, прекрасную жизнь, не утратив своей душевной красоты, доброты и искренности. Таким он и останется в нашей памяти.