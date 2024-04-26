Лжеполицейских задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержаны трое мужчин, которые, применяя силу, открыто завладели крупной суммой денег у жителей города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались регулярным вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за «покровительство». У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Другой же является ранее судимым за мошенничество. Подобные действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг. Поэтому такие факты будут жестко пресекаться»,– сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Все они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

