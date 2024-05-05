Мадонна выступила перед 1,6 млн человек на пляже в Бразилии

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Концерт был бесплатным, передает Kazpravda.kz

Фото: Рейтер

1,6 млн человек собрались на пляже в Рио-де-Жанейро, чтобы посмотреть бесплатный концерт Мадонны. В Бразилии певица завершила свое мировое турне «Celebration», сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на Reuters.

Песчаный пляж Копакабана на берегу океана был заполнен огромной толпой, несмотря на палящее солнце. Многие находились там часами или даже днями, чтобы занять место получше, в то время как более богатые фанаты смотрели за шоу со своих лодок, некоторые зрители толпились в квартирах с видом на океан.

Пожарные распыляли воду перед сценой, когда температура воздуха превышала 30 градусов, а питьевую воду раздавали бесплатно. Ночью температура опустилась примерно до 27 градусов. Более 3000 полицейских следили за порядком вокруг концертной площадки, где The Rolling Stones и Род Стюарт также собирали 1,2 млн и 4 млн зрителей соответственно.

65-летняя Мадонна в течение двух часов исполняла «Like a Prayer», «Vogue», «Express Yourself» и другие песни.

«Рио, мы здесь, в самом красивом месте в мире, с океаном, горами, Иисусом», — сказала певица собравшимся со сцены.

Власти Рио-де-Жанейро заявили, что потратили на концерт около 20 млн реалов (3,9 млн долларов), остальная часть была профинансирована частными спонсорами. По оценкам властей, шоу может принести экономике города около 300 млн реалов (59 млн долларов).

#концерт #Мадонна #Рио

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