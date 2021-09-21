Экономика
Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
Под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание Национальной комиссии по модернизации с участием председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

Рассмотрен ход исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева» и Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики Магзум Мирзагалиев, цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, здравоохранения Алексей Цой, образования и науки Асхат Аймагамбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и другие.

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 72 шага: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» — 13 из 15 шагов, «Обеспечение верховенства закона» — все 19 шагов, «Индустриализация и экономический рост» — 27 из 50 шагов, «Идентичность и единство» — 3 из 6 шагов, «Формирование подотчетного государства» — все 10 шагов.

В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям «Формирование профессионального государственного аппарата» и «Индустриализация и экономический рост».

На заседании рассмотрены вопросы передачи государственной экспертизы проектов в сфере строительства в конкурентную среду, внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, создания Центров технологического развития, дальнейшего совершенствования деятельности антимонопольного органа в соответствии со стандартами ОЭСР, развития МФЦА и рынков капитала в РК.

Обсужден ход работ по обеспечению всех опорных и спутниковых сельских населенных пунктов фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, строительству студенческих общежитий, формированию интегрированной системы баз данных госорганов и квазигоссектора.

Особое внимание уделено вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Соответствующий законопроект разработан Правительством и направлен на рассмотрение Мажилиса Парламента. Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева» и Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

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