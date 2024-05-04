Россия ввела временный запрет на экспорт сахара

Подписано соответствующее постановление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал правительства РФ

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Временный запрет вводится на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах: в Армению – 28 тыс. т, в Беларусь – 5 тыс. т, в Казахстан – 120 тыс. т, в Кыргызстан – 28,5 тыс. т.

Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу РФ.