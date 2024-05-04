Аудиторы покажут президенту отчет по НИШ

Высшая аудиторская палата проверила бюджеты в НИШ и четырех областях РК, а также эффективность ФСМС, налоговой и таможенной систем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Высшая аудиторская палата

Во 2-м квартале 2024 года Высшая аудиторская палата РК завершит аудиторские мероприятия в сферах транспорта, налогового и таможенного администрирования, в части отчетности республиканского бюджета, а также по отдельным вопросам образования и здравоохранения.

Так, по поручению главы государства проведен аудит бюджетов за 2022-2023 годы в областях Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской области. Кроме того, будет дана оценка деятельности НАО «Фонд социального медицинского страхования» и ревизионной комиссии по городу Алматы.

Наряду с этим ВАП РК завершает аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» за 2019-2023 годы. В частности, в ходе аудита проанализировано влияние НИШ на развитие системы среднего образования республики.

Во 2-м квартале также завершен основной этап аудиторского мероприятия в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. По итогам будет дана оценка эффективности регулирования ценообразования, развития отечественной фармацевтической промышленности, а также процедур закупок единого дистрибьютера ТОО «СК-Фармация».

Также планируется оценить результативность мер по снижению расхождений в «зеркальной статистике» с Китаем, эффективность автоматизированного камерального контроля по КПН, полноту мер по увеличению налоговых поступлений в госбюджет и т.д.

Итоги аудиторских мероприятий и соответствующие предписания Высшей аудиторской палаты будут представлены главе государства.