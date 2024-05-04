В Шымкенте отбита «тарифная атака» на бизнес

Настоящий шок испытали шымкентские предприниматели, узнав в начале апреля, что вместо прежних 26 тенге за кВт·час электроэнергии им предстоит платить уже 47 тенге 29 тиын (с НДС). Столь резкий рост последовал после того, как Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК приостановил действие лицензий на услуги по снабжению электрической энергией нерегулируемых энергоснабжающих организаций (НЭСО).

Подсчитав рост затрат по новому энерготарифу, экономисты ковровой фабрики ТОО «Бал текстиль», расположенной в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Онтустик», тут же приш­ли к выводу: производство подорожало на 20 млн тенге в месяц. Для предприятия, которое и без того еле сводит концы с концами, это оказалось сродни удару под дых.

– За последний год тарифы на услуги энергоснабжения нам поднимали четыре раза, – рассказывает заместитель директора ТОО «Бал текстиль» Даулет Канашаев. – Всякий раз мы, конечно, возмущались, но принимали факт как данность. Еще в марте прошлого года платили 15 тенге за один киловатт час. Потом – 18 тенге, и так постепенно добрались до 26 тенге за киловатт час.

Причем этот тариф считается льготным, поскольку действует только для тех предприятий, которые расположены в СЭЗ. В нынешнем году сумму с апреля резко увеличили, ни с кем данный факт не обсуждая. Мы узнали об этом задним числом от поставщика…

Примерно в такой же ситуации оказались и другие промышленники. ТОО «Azala Cotton», выпускающее хлопковую пряжу, и вовсе было вынужденно приостановить работу. Финансовый директор фабрики Сабит Байтилеуов сослался на сложное экономическое положение на предприятии, которое повышение тарифа на электроэнергию только усугубило.

Чтобы не попасть в экономическую кабалу, руководство предпочло остановить работу в цехах, а сотрудников отправить в отпуска без содержания.

Превалирующее число товаропроизводителей города рост тарифа заставил задуматься: как быть дальше, ведь работать стало невозможно, а закрывать предприятие – тоже не вариант. Представители малого, среднего и крупного бизнеса, работающие в сфере торговли (ТРЦ, ТЦ, бизнес-центры), обрабатывающей промышленности и выпускающие социально значимые продукты питания, субъекты предпринимательства, расположенные в специальных экономических и индустриальных зонах стали обращаться в палату предпринимателей «Атамекен» с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации.

Они не понимали, чем вызван столь стремительный рост тарифа, ведь Минэнерго заверяло, что приостановление лицензий у НЭСО не приведет к повышению стоимости электроэнергии.

– Все производители потребляют электроэнергию, – комментирует директор палаты предпринимателей города Шымкента Сабира Адамбекова. – В своих жалобах они указывают на то, что ранее заключили контракты с нерегулируемыми энергоснабжающими компаниями на закупку 1 кВт⁄часа электроэнергии в пределах 23–35 тенге. По словам отечественных товаропроизводителей, приостановление лицензий, выданных нерегулируемым энергоснабжающим компаниям, может негативно повлиять на конечные цены на их продукцию и товары. Они просто станут неконкурентоспособными на внутреннем рынке.

Встреча в палате предпринимателей, на площадку которой вынесли обсуждение вопроса о росте тарифа, оказалась долгой и эмоциональной. Предприниматели задавали вопросы и высказывали предложения, как выйти из непростой ситуации без ущерба для бизнеса, сохранить производство и рабочие места.

Палата предпринимателей города Шымкента рекомендовала департаменту энергетики и ЖКХ, НПП «Атамекен» оказать содействие в решении вопроса на центральном уровне, а городскому департаменту Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК – учесть озвученные субъектами предпринимательства предложения и изучить возможность пересмотра тарифов на поставку электроэнергии в сторону их снижения.

2 мая оказалось, что ломали копья не зря. ТОО «Энергопоток» подало уведомление в областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК о снижении тарифа на электроэнергию для юридических лиц Шымкента и Туркестанской области на 12,4% с 42,23 тенге до 37 тенге⁄кВтч без НДС. Сниженный тариф вводится в действие с 1 мая 2024 года. Он будет снижен для более чем 32 тыс. абонентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона.

– Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей – юридических лиц и бюджетных организаций города и области – от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантированному поставщику электрической энергии, – сообщил руководитель Центральной службы сбыта ТОО «Энергопоток» Георгий Ли. – Это привело к увеличению объема предоставляемых услуг и, соответственно, к возможности снизить тариф. Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица Шымкента и Туркестанской области, ранее обсуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, теперь имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Энергопоток».