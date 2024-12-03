Масштабную оцифровку геологических данных запустят в РК

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По его словам, Служба является основным поставщиком достоверных и полных геолого-геофизических данных в Казахстане.

При детальном изучении необходимого участка потенциальному недропользователю (инвестору) требуется полная картина изучаемого объекта. Ведется сканирование и оцифровка первичной геологической информации, хранящейся в архивах.

В фондах – более 4,5 млн единиц данных, включая карты, графику и текстовую информацию, которые хранятся в виде бумажных материалов, магнитных лент, картриджей. С 2023 года оцифровано около 40% материалов.

«Одной из ключевых задач стоит в преобразовании этих данных в машиночитаемый формат, что позволит унифицировать и стандартизировать информацию. Для решения данной задачи НГС принимает участие в программе «Правительственных акселераторов» по опыту ОАЭ, где внедрены инновационные подходы к эффективной реализации инициатив. В нашем краткосрочном проекте будут реализованы ключевые инициативы за 100 дней», — подчеркнул Ерлан Галиев.

В рамках акселерации проводится интенсивная работа по выявлению проблемных точек, постановке задач и их оперативному выполнению. Казахстанский проект включает разработку интерактивных карт, векторизацию графических материалов, обеспечение вычислительных мощностей и обучение специалистов работе с новыми технологиями. Предстоит обработать 2-3 петабайта, что требует значительных ресурсов.