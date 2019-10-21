Массовая драка футболистов омрачила матч "Астана" – "Кайрат"
Футболисты "Астаны" одержали победу над алматинским "Кайратом" в матче 30-го тура чемпионата Казахстана, передает Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев – 3:1
Начало игры осталось за столичными футболистами. Уже на восьмой минуте Марин Томасов открыл счет, точно пробив из-за пределов штрафной, и вывел "Астану" вперед.
После пропущенного гола "Кайрат" имел несколько возможностей сравнять счет, но в последней момент мешала либо реализация, либо уверенная игра Ненада Эрича.
Второй тайм омрачила массовая потасовка футболистов, в которой приняли участие даже запасные. Ей предшествовала травма Томасова.
Эпизод произошел в начале второго тайма, когда Марин Томасов оказался на газоне в районе центрального круга (за пару минут до этого лидер столичного клуба получил болезненный удар по ноге).
В этот момент мяч находился у футболистов "Кайрата", которые продолжили атаку, хотя многие игроки "Астаны" сигнализировали о необходимости выбить мяч в рамках правила фэйр-плей. Однако гости этого не сделали, что привело к массовой потасовке на поле.
После возобновления игры "Астана" удвоила преимущество. На 61-й минуте отличился Сергей Хижниченко.
На 68-й минуте "Кайрат" сумел один мяч отыграть усилиями Раде Дугалича. Однако на больше у алматинцев не хватило времени.
Точку в матче поставил вышедший на замену Рангело Янга, отличившийся уже на четвертой компенсированной минуте.
Несмотря на поражение, которая прервала пятиматчевую победную серию, "Кайрат" с 62 очами сохранил лидерство в турнирной таблице. "Астана" же поднялась на второе место, сократив отставание до двух баллов. При этом столичный клуб имеет матч в запасе. Тройку замыкает "Тобол" (59).