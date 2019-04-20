Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Жамбылской области

Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz.

«Сегодня утром в Кордайском районе Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 11 человек, еще свыше 20 человек получили различные травмы.

От имени партии «Nur Otan» и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в этой страшной аварии.

В настоящее время в областном акимате организована работа оперативного штаба, в департаменте по чрезвычайным ситуациям области открыты телефоны «горячей» линии. Наш региональный филиал партии также подключается к работе по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим», - написал Ашимбаев.

Напомним, сегодня, 20 апреля, около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы - Ташкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса. В результате ДТП на месте погибли 8 человек, 32 были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще трое.

