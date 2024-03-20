Мажилис одобрил мораторий на продажу долгов граждан коллекторским агентствам

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Как отметил депутат Берик Бейсенгалиев, в ходе работы над законопроектом, депутатами после первого чтения дополнительно внесен ряд норм. Так, внесены нормы об определении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам и микрокредитам, совместным нормативным правовым актом Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального Банка и о введении моратория до 2026 года на продажу долгов граждан по банковским займам и микрокредитам коллекторским агентствам.

«По истечении моратория предлагается установить условия для продажи долгов граждан по банковским займам и микрокредитам, предусмотренные законопроектом, то есть, по истечении 24 месяцев с момента наступления просрочки при условии проведения процедур урегулирования задолженности», - пояснил депутат.

Также внесены нормы об исключении особого режима регулирования PDL-микрокредитов или, так называемых микрокредитов до заработной платы.

«Как вы знаете, если сумма кредита не превышала 50 МРП и срок кредита не более 45-ти дней, то по этим кредитам ставки были очень высокими - от 0,4 % в день, что составляет 146% годовых, при этом средняя ставка по МФО по таким кредитам составляла 313% годовых, а ГЭСВ - свыше 1300% годовых! Здесь необходимо отметить, что учредителями основных МФО, работающих на рынке и занимающих 80% от объема PDL-займов на сегодня являются нерезиденты Республики Казахстан! Теперь такой особый режим регулирования выдачи PDL-микрокредитов исключается из закона и они будут регулироваться предельным размером ГЭСВ по кредитам и микрокредитам, утвержденным совместным нормативным правовым актом Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка. Как вы знаете, текущий уровень ГЭСВ сегодня составляет 56%, после принятия закона предполагается снижение уровня ГЭСВ ориентировочно до 42% по БВУ и до 50% - для МФО», - сказал Бейсенгалиев.

Также вводятся нормы по закреплению за банковским омбудсменом полномочий по рассмотрению споров только по банковским займам и о введении института микрофинансового омбудсмена с наделением его компетенцией по рассмотрению споров по микрокредитам.

«Учитывая низкую финансовую грамотность большинства заемщиков-физических лиц, уверены, что работа омбудсменов приведёт к усилению защиты прав граждан по регулированию проблемных кредитов», - заявил депутат.

Кроме того, поддержаны дополнительные нормы, касающиеся защиты семей, в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй групп. Предлагается установить запрет по выселению таких семей в отопительный сезон, синдицированного финансирования, а именно предусмотрены возможности использования международного стандарта (LMA) для договора синдицированного займа, более 2/3 участников которого является нерезидентами, запрета банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги, при этом порядок получения которого и минимальный размер банковского займа, по которому необходимо согласие, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа, автоматизации процесса предоставления военнослужащим отсрочки платежей по займу на срок прохождения срочной воинской службы, внедрения упрощенного порядка исполнительного производства по отдельным категориям дел, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.