Мажилис одобрил мораторий на продажу долгов граждан коллекторским агентствам

Мажилис
107
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании принял поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Берик Бейсенгалиев, в ходе работы над законопроектом, депутатами после первого чтения дополнительно внесен ряд норм. Так, внесены нормы об определении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам и микрокредитам, совместным нормативным правовым актом Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального Банка и о введении моратория до 2026 года на продажу долгов граждан по банковским займам и микрокредитам коллекторским агентствам.

«По истечении моратория предлагается установить условия для продажи долгов граждан по банковским займам и микрокредитам, предусмотренные законопроектом, то есть, по истечении 24 месяцев с момента наступления просрочки при условии проведения процедур урегулирования задолженности», - пояснил депутат. 

Также внесены нормы об исключении особого режима регулирования PDL-микрокредитов или, так называемых микрокредитов до заработной платы.

«Как вы знаете, если сумма кредита не превышала 50 МРП и срок кредита не более 45-ти дней, то по этим кредитам ставки были очень высокими - от 0,4 % в день, что составляет 146% годовых, при этом средняя ставка по МФО по таким кредитам составляла 313% годовых, а ГЭСВ - свыше 1300% годовых! Здесь необходимо отметить, что учредителями основных МФО, работающих на рынке и занимающих 80% от объема PDL-займов на сегодня являются нерезиденты Республики Казахстан! Теперь такой особый режим регулирования выдачи PDL-микрокредитов исключается из закона и они будут регулироваться предельным размером ГЭСВ по кредитам и микрокредитам, утвержденным совместным нормативным правовым актом Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка. Как вы знаете, текущий уровень ГЭСВ сегодня составляет 56%, после принятия закона предполагается снижение уровня ГЭСВ ориентировочно до 42% по БВУ и до 50% - для МФО», - сказал Бейсенгалиев.

Также вводятся нормы по закреплению за банковским омбудсменом полномочий по рассмотрению споров только по банковским займам и о введении института микрофинансового омбудсмена с наделением его компетенцией по рассмотрению споров по микрокредитам.

«Учитывая низкую финансовую грамотность большинства заемщиков-физических лиц, уверены, что работа омбудсменов приведёт к усилению защиты прав граждан по регулированию проблемных кредитов», - заявил депутат.

Кроме того, поддержаны дополнительные нормы, касающиеся защиты семей, в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй групп. Предлагается установить запрет по выселению таких семей в отопительный сезон, синдицированного финансирования, а именно предусмотрены возможности использования международного стандарта (LMA) для договора синдицированного займа, более 2/3 участников которого является нерезидентами, запрета банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги, при этом порядок получения которого и минимальный размер банковского займа, по которому необходимо согласие, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа, автоматизации процесса предоставления военнослужащим отсрочки платежей по займу на срок прохождения срочной воинской службы, внедрения упрощенного порядка исполнительного производства по отдельным категориям дел, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.

#мажилис #банки #продажа #займы #кредиты #запрет #долги #мораторий #коллекторы

Популярное

Все
Да возрастет из народных недр национальная музыка
Помогут накопить на жилье
Зайцы штрафов не боятся
Четвертый год в Алматы успешно функционирует этноцех, открытый на государственный безвозмездный грант
Бесплатный проезд в общественном транспорте для сопровождающих детей-инвалидов до 18 лет внедрили в Костанае
В Усть-Каменогорске экологи установили превышение загрязняющих веществ в воде на выходе из городских очистных сооружений
В Усть-Каменогорске легендарное швейное объединение «Рауан – Рассвет» наладило пошив одежды для особенных детей
В погоне за качеством бытия
Лужу за озеро приняли проектировщики и ошибочно приписали ей имя соседнего водоема
Нынешний отопительный сезон в регионе проходит без перебоев
В США умер чемпион юношеской Олимпиады из Казахстана
На востоке страны лесхозы перекладывали свои обязанности на предпринимателей
Вековые традиции в генах
Большинство жителей Карагандинской области, обратившихся с заявлениями о признании их банкротами, получили отказ
Не только коня на скаку остановят...
Гостей встречает весенний бал!
Духовная суверенность - основа национальной независимости и безопасности Казахстана
Главные темы для диалога
Ушел из жизни известный телекомментатор Василий Уткин
Miami Open: Путинцева вышла во второй круг
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Президент предложил изменить герб Казахстана
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Кодекс преткновения
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Депутат просит защитить от искажения подвиг ветеранов ВОВ
Казахстан и КНР изменили компетентные органы по оказанию пр…
Мажилис одобрил меры по противодействию торговле людьми
Обвинявший женщин в «длинном языке» депутат озаботился судь…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]