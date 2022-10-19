Мажилис утвердил трансферт из Нацфонда на 2023-2025 годы

Мажилис на пленарном заседании одобрил проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, документом утверждается размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК в республиканский бюджет на 2023 год в объеме 2 200 млрд тенге, на 2024 год – 2 000 млрд тенге, на 2025 год – 1 900 млрд тенге.

Также законопроект определяет цену отсечения на нефть в размере в 2023 году - 48,9 долл. США за баррель, в 2024 году - 42,2 долл. США за баррель, в 2025 году - 40,3 долл. США за баррель.

«Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются в 2023 году в объеме 2 251,6 млрд тенге, 2 026,6 млрд тенге и 1 956,8 млрд тенге в 2024 и 2025 годах соответственно», - говорится в заключении.

Также Мажилис одобрил объемы трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы.