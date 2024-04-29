«Деньги выделены, продукции нет» – мажилисмен назвал компании, получающие деньги от фондов развития

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов в ходе правительственного часа в Мажилисе отметил необходимость пересмотра политики финансирования казахстанских предприятий фондами развития предпринимательства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат привел данные, согласно которым в 2023 году по всей стране было реализовано 163 новых проекта в сфере обрабатывающей промышленности, на сумму 587 млрд тенге. Но эти проекты еще не заработали в полную мощность.

«Кроме того, нами был направлен запрос в национальные институты развития - «Казиндастри», Фонд развития промышленности, Банк Развития Казахстана, «Казтрейд», «КазахЭкспорт», «Даму», «Қазақстан Инвестмент» о предоставлении информации по количеству и суммам профинансированных проектов, уплаченным налогам в бюджет, условиям и срокам введения проектов в эксплуатацию, объему выпущенной продукции и видам товаров, количеству созданных рабочих мест. Так, фонд «Даму» занимается льготным кредитованием, гарантированием и субсидированием микро, малого и среднего бизнеса в Казахстане. На эти цели за 3 последних года был потрачен 1 трлн 461 млрд тенге, в том числе льготное кредитование – 328,4 млрд, гарантирование – 559,5 млрд, субсидирование – 573,6 млрд тенге. Некачественной является предоставленная информация «QazIndustry». В 2021-2023 годы «QazIndustry» были выделены деньги на 305 проектов стоимостью 1 трлн 713 млрд тенге. Другой информации нет», - констатировал Сабильянов.

По его данным, 5 институтов развития за 3 года профинансировали 1 573 проекта стоимостью более 6,9 трлн тенге (2021 г. – 2,9 трлн, 2022 г. – 1,4 трлн, 2023 г. – 2,6 трлн), в том числе из республиканского бюджета более 1,5 трлн средств (2021 г. – 520 млрд, 2022 г. – 720 млрд, 2023 г. – 506 млрд).

«Анализ показывает, что значительные бюджетные средства преимущественно получают крупные компании - ТОО «Масло-Дел», ТОО «Казцинк», ТОО «Казфосфат», АО «АгромашХолдинг», ТОО «KamaTyresKZ», ТОО «KamlitKZ», ТОО «HyundaiTrans Kazakhstan», АО «Баян Сулу», ТОО «Asia Trafo», которые расширяют свои производства, улучшают условия и при этом создают в среднем от 10 до 180 рабочих мест при многомиллиардной поддержке. Более того, многие из этих компаний получают государственную поддержку в течение нескольких лет сразу из нескольких институтов развития», - заявил депутат.

Так, по его информации, ТОО «KamLitKZ» (производство автокомпонентов для коммерческой техники) за 3 последних года только через «Фонд развития промышленности» получило 141,5 млрд тенге, из них уплатили налоги на сумму 901,9 млн тенге, однако отсутствует информация об объеме выпущенной продукции.

ТОО «KamaTyresKZ» (производство шин) получило 65,7 млрд из Фонда развития промышленности, но информации о реальных объемах выпущенной продукции нет.

ТОО «Маслодел» в 2021-2023 годах из разных источников - Фонда развития промышленности, Банка развития, КазахЭкспорта получило 36 млрд тенге, из них в 2021 году 4,2 млрд тенге от Казахэкспорта было направлено на приобретение котельного оборудования, которое до сих пор не пришло в Казахстан.

ТОО «VALTHERM» (производство инженерной сантехники и отопительного оборудования) получают в 2021 году от Фонда развития предпринимательства (ФПР) 1,5 млрд тенге для запуска производства сроком до 2024 года в индустриальной зоне Алматы. В то же время, в официальных источниках указано, что эта организация по паспорту должна была запуститься еще в период с 2019 по 2021 годы.

«Большие средства вливаются в машиностроительную отрасль. За последние 3 года из разных источников - Банк развития, ФРП, КазахЭкспорта было выделено 285 млрд тенге из республиканского бюджета. В 2023 году было выпущено 13 тыс. автомобилей, собранных мелкоузловым способом, это всего 9,7% от общего объема выпуска 2023 года. К 2027 году планируется довести этот показатель всего лишь до 64%. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше. Многие компании промышленности, получившие поддержку ФРП, приобретают только транспорт и технику, что не связано напрямую с развитием промышленной отрасли. Более того, согласно данным отраслевого обзора Национального банка, в 4 квартале 2023 года средневзвешенная загрузка производственных мощностей в обрабатывающей промышленности составила всего 51,1%», - привел данные Сабильянов.

В этой связи, у депутата возникает вопрос целесообразности ежегодного вливания денег в новые проекты.