Мажилисмены: реализация проектов партии «AMANAT» дает конкретные результаты

В целях мониторинга проектов, реализуемых в Северо-Казахстанской области в рамках дорожных карт по исполнению предвыборных программ партии «AMANAT», сегодня депутаты Мажилиса Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода побывали на кирпичном заводе.

Депутаты ознакомились с работой предприятия, встретились с руководством и рабочими, обсудили проблемные вопросы и перспективы компании.

Предприятие «Кирпич СК», расположенное в Кызылжарском районе, запущено в мае 2022 года. Сегодня компания вышла на максимальный объем изготовления кирпичей. Поддержку новому производству оказала СПК «Солтүстік».

По словам заместителя директора предприятия Абеля Бернецяна, в сутки здесь выпускают 150 тысяч единиц забутовочного одинарного и полуторного кирпича. Внутренний спрос на продукцию составляет 30 процентов. В дальнейшем за счет строительства второй линии производства планируется производить до 300 тысяч кирпичей в сутки. Увеличение объемов производства позволит покрыть отечественный рынок местными кирпичами на 50 процентов.

Директор предприятия отметил также, что отечественный кирпич, цена которого составляет 115 тенге, обходится населению дешевле привезенного на 30 процентов. Изготавливают его также на местной, кызылжарской, глине, которую добывают в селе Подгорное, а уголь доставляют из села Бесколь. На предприятии трудятся в две смены около 100 человек, зарплата рабочих составляет 200 - 250 тысяч тенге.

Ознакомившись с производственным процессом, депутат Мажилиса Дмитрий Колода подчеркнул важность использования местных ресурсов. Другой положительный момент, на который обратил внимание депутат, - это вторичное использование материала. Так, для производства кирпича на завод привозится перегораемый уголь из центральной котельной села Бесколь.

Работа депутатов в регионе продолжится в течение 10 дней. За это время мажилисмены проведут приемы граждан, изучат проблемные вопросы, связанные с обеспечением водой, дорогами, строительством домов для переселенцев и другие.