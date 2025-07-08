Фото: с сайта telegraf.news

Трагедия, как это часто бывает в таких случаях, произошла после того, как мужчина слишком близко подошёл к диким животным в погоне за эффектными кадрами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Телеграф

48-летний Омар Фаранг Зин, путешествуя по горам, днём ранее сделал несколько фотографий и видео с медведями у обочины дороги. В объектив попало и его собственное селфи, где один из зверей находился всего в нескольких метрах позади.

«Смотрите, какой красивый медведь», — комментировал он происходящее на видео.

На следующий день он, по-видимому, снова решил попытать удачу. По данным The Telegraph, он опять подошёл к животным, чтобы их сфотографировать. В этот раз это была медведица с тремя медвежатами, которая и напала на туриста. Его тело позже нашли в 50 метрах ниже по склону.

Как заявили местные власти и СМИ, подобные инциденты в Румынии — не редкость. В стране насчитывается самая большая популяция бурых медведей в ЕС (около 10-13 тысяч), и в последнее время они всё чаще нападают на людей. Только за одни сутки в мае в том же регионе произошло три атаки на туристов из Испании, Польши и Германии.

Румынские власти пытаются решить проблему, в том числе увеличив квоту на отстрел животных. Однако, по мнению зоозащитников из Всемирного фонда дикой природы (WWF), дело не в количестве медведей, а в поведении самих людей.

«Проблема в том, что у нас всё больше и больше медведей привыкают к присутствию людей и ассоциируют их с доступной едой. Туристы кормят медведей, чтобы сделать с ними селфи. Это нужно прекратить», — заявил представитель румынского отделения WWF Кристиан Папп.

По его словам, в этом регионе расставлены предупреждающие знаки, которые призывают не подходить к медведям и не кормить их.