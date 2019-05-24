​Меняется слово – меняемся мы

В Казахстане одним из знаковых мероприятий, приуроченных к этому событию, стала международная научно-практическая конференция «Тюркско-славянское этнокультурное взаимодействие: от рукописей до интернет-коммуникаций», инициированная Комитетом языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

В столице в Российском центре нау­ки и культуры собрались не только лингвисты и литературоведы, но и представители посольств славянских и тюркских государств в Казахстане и этнокультурных объединений, члены Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім», учителя и учащиеся школ, студенты, магистранты и докторанты.

Как отметила заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Майраш Сагымбаева, главная цель встречи – обмен мнениями по разным направлениям становления и функционирования славянских и тюркских языков, методик преподавания языка в би- и полилингвальной аудитории.

С пожеланиями плодотворной работы и углубления творческих и научных контактов обратились к собравшимся руководитель представительства Россотрудничества в РК Константин Воробьев, чрезвычайные и полномочные послы в РК России, Польши и Сербии – Алексей Бородавкин, Селим Хазбиевич, Владан Матич и другие высокие гости.

С одним из узловых докладов выступила член Научно-экспертного совета АНК, кандидат филологических наук, доцент ЕНУ им. Л. Гумилева Майнура Бурибаева, сконцентрировавшая внимание на изучении тюркско-славянского этнокультурного взаимодействия в рамках проекта «Эпоха и личность».

Даже одно перечисление тем конференции вызывает живейший интерес как у специалистов, так и у тех, кто стремится расширить свои интеллектуальные горизонты. Так, доктор филологических наук, профессор научно-образовательного центра «Лингва» Центрально-казахстанской академии из Караганды Нурсулу Букетова остановилась на мультикультурном пространстве и формировании языковой личности. Доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Элеонора Сулейменова предложила задуматься о глобализации и языковой политике в современном мире. Учитель русского языка и литературы школы-гимназии № 13 «Экос» из Кокшетау Рымжан Омарова говорила о взаимодействии тюркизмов и русского языка.

С выступлениями участников, а их было около 40, специалисты смогут ознакомиться в итоговом сборнике. Живой интерес у собравшихся вызвала и выставка фотостраниц букваря Кариона Истомина 1694 года, а также рисунки учащихся столичной художественной школы – клуба ЮНЕСКО по произведениям Пушкина. Приятным завершением конференции стал праздничный концерт во Дворце школьников им. М. Утемисова.