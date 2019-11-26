Меридианы сельской модернизации

Модернизация социальной инфраструктуры сельских территорий с целью улучшения качества жизни сельчан предусмотрена спецпроектом «Ауыл – Ел бесігі».



– Руслан Ерболатович, сегодня в адрес цент­ральных и местных влас­тей звучит немало нареканий как со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева, так и депутатов Парламента по поводу низкого эффекта от реализации регио­нальных программ развития. О «формальной исполнительности» на местах говорил и Елбасы на совещании партии «Nur Otan». Как Вы считаете, почему прог­раммы у нас – одна амбициознее другой, а реалии полны проблем?



– Действительно, в региональной практике существует немало вопросов, над которыми предстоит поработать. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» очень точно определил проблемные аспекты и слабые стороны реализуемых программ развития регионов. Для активизаций усилий в этом направлении Президент предложил достаточно емкий пакет мер поддержки в рамках проектов «Ауыл – Ел бесігі» и «С дипломом – в село!».



Что касается нас, то мы хорошо понимаем актуальность вопросов регионального развития в свете задач, стоящих перед государством и обществом в целом. По всем направлениям, отмеченным Елбасы на совещании партии «Nur Otan», а также вопросам, поднятым Президентом, идет активная работа: меняются подходы и методы оценки показателей, усиливается контроль.



В настоящее время Министерством национальной экономики развернут системный мониторинг реализации стратегических планов развития регионов. При этом мы готовы к содействию в решении возникающих проблем на местах, к совместному поиску путей их преодоления.



– А много ли таких «камней преткновения» в региональной рыночной практике?



– В целом проблемных моментов, как уже было сказано выше, немало. Взять для примера динамику промышленного производства АПК и темпы роста производительности труда в этой сфере в расчете на душу населения. Значения данных индикаторов, как известно, отражают не только уровень развития местной экономики, но и качество жизни населения.



Для стимулирования роста производительности на предприятиях принимаются институциональные и структурные меры, улучшается деловой и инвестиционный климат, что позволяет развивать и поддерживать инициативу частного бизнеса, привлекать инвестиции в новые высокотехнологичные проекты, создавая таким образом необходимые условия для эффективности производственной и других сфер.



Безусловно, здесь еще есть над чем поработать, ориентируясь в этом направлении на алгоритмы Плана нации «100 шагов». Ведь не случайно Елбасы Нурсултан Назарбаев на недавнем партийном совещании напомнил об актуальности системных действий, которые определены данным документом.



Поэтому в урегулировании наи­более сложных вопросов, с которыми сталкиваются регионы в процессе исполнения взятых обязательств, мы готовы оказывать им как институциональную, так и другую поддержку на республиканском уровне.



– Будем надеяться, все эти меры дадут плоды. Между тем ключевые акценты спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» связаны с развитием социальной инфра­структуры опорных сел. В этом плане проект несколько перекликается с прежней программой развития моногородов. Но последние так и не стали ни новыми точками рос­та регионов, ни эпицентрами притяжения миграции. Какой эффект ожидается от проекта «Ауыл – Ел бесігі»? И в чем его главная суть?



– Как вы знаете, в контексте экономического развития любой страны аграрная сфера играет жизненно важное значение. По сути, нет такого государства в мире, которое не заботилось бы о своей продовольственной безопасности. Между тем, когда мы говорим о потенциале АПК, то, безусловно, подразумеваем экономику наших сельских районов, где проживает значительная доля населения страны – более 40%.



За последние годы в Казахстане высокую динамику развития получили крупные городские агломерации и областные цент­ры, концентрирующие в себе максимум производственного и инвестиционного капитала, инноваций и технологий, комфорта и жизненных благ. А сельские районы большинства регионов страны остаются менее охваченными процессами инфраструктурной и производственно-технологической модернизации.



В городах растет уровень автоматизации и цифровизации процессов жизнедеятельности, безналичные расчеты входят в обыденную практику, расширяется сфера электронных услуг и коммерции. При этом растет и спрос со стороны населения на высокие стандарты сервиса, мед­обслуживания и образования.



В этих условиях назрела необходимость кардинальной модернизации наших сел. Приоритеты социально-экономического развития наиболее перспективных из них, создания благоприятных условий для активной деятельности населения – все эти задачи были актуализированы Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым на XVIII съезде партии «Nur Otan». В нынешнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству относительно снижения безработицы, повышения уровня жизни, усиления мер социальной поддержки и стимулирования бизнес-инициатив сельских граждан.



Правительство приступило к реализации намеченных планов, и сегодня в этом направлении нами ведется большая работа с участием всех заинтересованных госорганов, представителей бизнеса и общественных организаций.



Что касается проекта «Ауыл – Ел бесігі», то его суть состоит в модернизации социально-экономической инфраструктуры сельских территорий, приведении ее к современным стандартам качества жизни. Задача такова: к 2027 году в 3,5 тысячи преображенных сел с полным комплексом современной социально-культурной, дорожно-транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры должны проживать не менее 85% сельского населения.



Кроме того, проектом преду­сматриваются создание условий для экспоненциального или, проще говоря, динамичного рос­та МСБ в сельской местности, популя­ризация идеологии труда в регионах с вовлечением молодежи в развитие сельских территорий и агробизнеса.



– Планы грандиозные. Но есть ли в этом «инфраструктурном ренессансе» необходимая системность и продуманность действий с учетом специфики сельского строительства и экономики? Ведь речь, как мы понимаем, идет не просто об асфальтировании сельских улиц, обустройстве и озеленении территорий, а о новом формате казахстанских сел, где будет место и продуктивному труду, и культурному досугу... Верно?



– Безусловно. В преображении наших сел ключевую роль играет современная развитая социальная инфраструктура, но ее формирование – дело не одного этапа. На сегодня Правительством совместно с НПП «Атамекен» проведен страновой скрининг для определения перспективных направлений и точек роста в регионах. Cобрано около 1,8 миллиона данных о респондентах.



Анализ материалов проводится по 6 тысячам населенных пунктов страны. В результате на уровне сельских районов и округов будут выработаны меры господдержки. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в течение 3 лет по всей стране намечено провести более 450 мероприятий (транспортных, социальных и по линии ЖКХ). В результате уровень удовлетворенности сельского населения условиями жизни на местах должен составить порядка 80% к 2030 году.



В целом проект многоплановый. Поэтому при его разработке мы ориентировались на решение «закоренелых» проблем большинства сел, выявление перспективных направлений их дальнейшего развития, учитывали трудовой и экономичес­кий потенциал, а также преимущества территориального расположения. Все это, как мы понимаем, будет способствовать расширению социального мира наших сел, локальной концентрации в этих пределах трудовых, инвестиционных и аграрно-производственных ресурсов.

В результате реализации всего комплекса мер в этом направлении ожидается увеличение к 2030 году объема сельхозпродукции, товаров и услуг, произведенных предприятиями МСБ сельских территорий, не менее чем в 2,5 раза по сравнению с 2017-м.



Для обеспечения доступнос­ти рынков сбыта и развития экспорта Правительством принимаются меры по расширению внешних рынков. Сегодня китайский рынок открыт для 17 групп казахстанских сельхозтоваров, в том числе рыбной продукции, племенных лошадей, замороженной баранины, конины, говядины, меда, пшеницы, пшеничных отрубей. Рынки Российской Федерации и стран Центральной Азии также не лишены спроса на казахстанскую сельхозпродукцию. Таким образом, у сельчан есть огромные возможности для расширения зоны деловой активности в данных направлениях.



– Какие действия в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» уже разворачиваются в регионах?



– Мероприятия в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» сегодня ведутся повсеместно в регионах. На сегодня в 53 сельских населенных пунктах, где проживают почти 700 тысяч человек, проводится ремонт школ, больниц, дорог, объектов коммунального хозяйства.



В текущем году проекты модернизации социальных объектов реализуются в крупных селах и районных центрах с наибольшим количеством населения, где требуется решение накопившихся острых инфраструктурных проб­лем. Примечательно, что к этой работе активно подключаются и местные предприниматели, которые вносят посильный вклад в модернизацию социальной сферы сельских территорий.



Например, в селах Актюбинской области в 2018 году было реализовано 344 проекта на сумму более 2 миллиардов тенге. При этом в опорных селах возводятся новые социальные объекты, обновляются дороги и мосты, укрепляется материально-техническая база учреж­дений образования и здравоохранения, оказывается помощь малообеспеченным и многодетным семьям.



В нынешнем году предприниматели области планируют реализовать 314 проектов на сумму 2,6 миллиарда тенге в 199 населенных пунктах. Наряду с этим в селах будут проводиться мероприятия по благоустройству парков, установке спортивных и игровых площадок, ремонту улиц и различных объектов.



В Туркестанской области в комплексе мероприятий проекта «Ауыл – Ел бесігі» ведется работа по популяризации идеологии эффективного труда и досуга среди сельской молодежи. Это очень важно, если иметь в виду, что многие антисоциальные явления в современном обществе возникают в результате недо­оценки молодыми людьми собственных сил и возможностей, беспечности и праздности по отношению к главному ресурсу жизни – времени.



В целом работа здесь направлена на развитие социально-культурной инфраструктуры населенных пунктов, поддерж­ку творческой, спортивной и деловой инициативы сельских жителей.



– Уж если мы затронули эту тему, то нельзя здесь обойти и проблему дефицита сельских кадров. В связи с этим хотелось бы узнать, какова ситуация с реализацией другого проекта – «С дипломом – в село!»? Не секрет, что и здесь, судя по мнению депутатов, имеются свои «сучки и задоринки».



– И тем не менее сегодня мы с полной уверенностью можем утверждать, что проект «С дипломом – в село!» оправдывает себя. К его реализации мы приступили в 2009 году. За это время свыше 60 тысяч молодых специалистов получили подъемные пособия на сумму 7,4 миллиарда тенге, а свыше 27,5 тысячи участников проекта – бюджетные кредиты на приобретение жилья.



В 2019 году повышен размер подъемного пособия – с 70 МРП до 100 МРП. Предвосхищая ваш вопрос, сразу скажу: бюджетные средства, выделяемые на эти цели, осваиваются согласно плану. В нынешнем году выделено 14,8 миллиарда тенге на бюджетное кредитование жилья порядка 3,9 тысячи специалистов.

С 2020 года сумма проекта будет увеличена до 20 миллиардов тенге, что позволит обеспечить жильем порядка 5 тысяч сельских специалистов – медиков, учителей, ветеринаров, прог­раммистов и других кадров. А это ключевой вопрос!



– Бытует мнение, что современные выпускники вузов неохотно едут в село...



– Это слишком абстрактное суж­дение. Вот, буквально в сентябре нами проведена online-конференция. В прямом эфире на вопросы выпускников вузов, а также их родителей отвечали наши сотрудники.



В ходе этого диалога выявились все плюсы и минусы проекта, а главное – его полезность и необходимость. Об этом говорят и цифры.



– Все ли специалис­ты закрепились на мес­тах?



– Почти все. Есть, конечно, отдельные случаи, когда молодые специалисты, поработав в селах, по объективным причинам не смогли дальше продолжать работу. Но таких примеров – мизер.



В основном молодые кадры быстро адаптируются к жизни в сельской среде и закрепляются в своих профессиональных нишах в расчете на долгосрочную перспективу. Это очень важный момент.



– Каковы ожидания от реализации данных проектов?



– Сегодня по всем направлениям ведется большая, кропотливая работа. И мы уверены, что проводимые мероприятия придадут новый импульс развитию сельских территорий, положительно отразятся на экономике страны. Наши расчеты свидетельствуют, что на этой основе будут решены если и не все, то по крайней мере основные вопросы развития сельских территорий.



И если в конечном итоге села обретут новую фундаментальную основу для удобного и комфортного проживания граждан, это будет означать, что наши усилия не пропали даром.

