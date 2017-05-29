Место скорби и памяти Статьи 1130 Нурлан Дулатбеков, депутат Мажилиса Парламента РК

Исторический масштаб реп­рессий, пережитый нашим народом, не укладывается в сознании. Только за так называемые контрреволюционные преступления с 1921 по 1954 год были осуждены 3 млн 777 тыс. человек, из них расстреляны 642 тыс. В Казах­стане по политическим мотивам осуждены более 103 тыс. человек, 25 тыс. из них приговорены к высшей мере наказания. С 25 февраля по 13 марта 1938 года было расстреляно почти все руководство респуб­лики – 650 человек. Среди них выдающиеся сыны казахского народа – Алихан Букейхан, Ильяс Жансугуров, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Беимбет Майлин и многие другие.



Всю тяжесть жестокой тоталитарной системы вместе с казахским народом разделили более 1,5 млн депортированных немцев, поляков, корейцев, чеченцев, турок, греков и представителей других народов. С начала репрессий – 1937 года – в Казахстане работало 953 лагеря и поселения, среди которых был АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) и Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь), узниками которого стали Лев Гумилев, Анатолий Марченко, Мария Капнист, Анна Тимирева, Александр Чижевский, Александр Есенин-Вольпин, Владимир Эфроимсон, Лев Вознесенский, Владимир Михайлов и еще другие всемирно известные личности. На момент создания лагерей уполномоченные спецчасти НКВД насильно выселили с этой территории все местное население, зачастую с принудительным изъятием скота. Для казахов это означало голодную смерть.



Казахский народ, когда-то сам стоявший перед угрозой полного исчезновения, пожерт­вовал многим, приложил неимоверные усилия во имя спасения жизней других этносов.



На сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства сказал, что «память об этих трагических событиях не разделяет наши этносы, а, наоборот, укрепляет нашу дружбу». Это принципиальная позиция Президента Казахстана, Елбасы Нурсултана Назарбаева, это его твердая политическая воля. По инициативе Главы государства в 1990 году издан Указ «О мерах по оказанию помощи реабилитированным гражданам, пострадавшим от незаконных репрессий в период 40-х и начала 50-х годов», во всех областях открыты музеи, памятники мемориалы.



Ежегодным местом для посещения в День памяти жертв политических репрессий (31 мая) и День духовного согласия (18 октября) является «Мамочкино кладбище».



Родильный дом для женщин-заключенных Карлага находился в поселке Долинка. Рожденные заключенными матерями дети содержались в детгородке (он же «деткомбинат», так называемый «Мамкин дом»). Два-три раза в день матерей под конвоем приводили, чтобы кормить грудных младенцев. По достижении возраста 2–3 лет детей переводили в детдома. Детская смерт­ность была очень высокой: по данным Санитарного отдела ГУЛАГ НКВД СССР, только за 1939 год из 350 детей Карлага умерли 114. Умерших хоронили на кладбище, устроенном неподалеку от детгородка, на выезде из поселка. Детей заключенных хоронили, как правило, в общих могилах, без гробов. Встречаются упоминания о том, что зимой детские трупы складывали в большую бочку и захоранивали, когда она заполнялась телами младенцев. Иногда место захоронения вообще не отмечалось. Индивидуальных могил на этом кладбище относительно немного. Известны случаи, когда здесь же хоронили и взрос­лых заключенных.



31 мая 2003 года, в День памяти жертв политических репрессий, кладбище получило статус мемориального. Громадное детское кладбище, где массово захоронено более 1 000 младенцев, священно не только для народа Казахстана, но и для всех людей, которые с болью в сердце воспринимают эти трагические периоды нашей истории.



Безвинно осужденные дети, чьи души навсегда остались на нашей казахской земле, не­угасаемая боль материнской утраты, разрушенные семьи – это только часть эмоций, чувств и переживаний, которые овладевают каждым человеком, посещающим территорию кладбища. Невозможно уйти с этого места не изменившись внутри. Колоссальный морально-нравственный и эмоциональный толчок происходит в душе, начинаешь задумываться о будущем и отчетливо понимаешь, что наша счастливая и благополучная жизнь появилась не из ниоткуда. Судьбы многих народов навсегда связала казахская земля. Анализируя и глубоко осмысливая все периоды развития и становления нашего государства, понимаешь некоторые вещи несколько иначе. Территория «Мамочкиного кладбища» носит определенный сакральный смысл, ведь дети, младенцы всегда воспринимаются разными народами как чистые и светлые ангельские души, которые дарованы нам Всевышним. Говоря о сак­ральной сути данного места, следует отметить, что я имею в виду значение «особенное, неприкасаемое, уникальное».



К большому сожалению, сегодня территория «Мамочкиного кладбища» находится в очень запущенном состоянии, нет никаких памятных знаков, а на днях вандалы осквернили святое место. Были украдены кресты для продажи в пунк­ты приема металла. Даже маленькие кресты, где захоронены дети, стали объектами для бизнеса. Кроме того, часть кладбища была размыта, когда река меняла свое рус­ло. К сожалению, страницы истории Карлага – одного из крупнейших исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа, располагавшегося на территории Карагандинской области, стремятся сохранить не все. Так, с годами стирается с лица земли место, которое позволило бы казахстанцам и нашим гостям почтить память безвинных жертв тоталитаризма.



В связи с этим предлагаем территорию «Мамочкиного кладбища» как место скорби и трагедии включить в единый мемориальный комплекс знаковых мест. Уверен, что разработанный иеротопический проект позволит связать воедино архитектурно-историчес­кий ансамбль музеев политических репрессий страны. Пребывающие ныне в состоянии своеобразной территориальной музейной разобщенности вышеуказанные знаковые места будут собраны в единый комплекс и смогут выступить в неотъемлемой концептуальной целостности и временном отражении периода политичес­ких репрессий.



«Мамочкино кладбище» как часть иеротопического проекта может включать и мистический компонент, но прежде всего это может быть проект осознанного формирования пространства при помощи архитектуры, изображений, обрядов (народных традиций, связанных с младенцами), света и иных медиавозможностей (исполнения колыбельных песен на разных языках).



Полагаем, что, построив на этой территории мемориальный комплекс по аналогии со Спасским, только принципиально отличающийся по архитектурной концепции и современным медиавозможностям, мы создадим условия для более глубокого ознакомления казахстанцев и наших гостей с историей страны. Архитектурно-художественная визуализация позволит почтить память жертв, отдать долг уважения безвинным жертвам. Тем более Глава государства постоянно подчеркивает необходимость сохранения таких мест. В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Нурсултан Абишевич пишет: «Наряду с проектом «Туған жер», который направлен на местные, локальные объекты и поселения, нам необходимо укрепить в сознании народа и другое – общенациональные святыни. Нам нужен проект «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана». И «Мамочкино кладбище», несомненно, одно из таких мест.



Тем самым мы сделаем еще один шаг для привлечения гостей в нашу страну. Ведь переломанные судьбы матерей, ушедшие из жизни тысячи и тысячи детей, трагедии целых народов и каждого отдельного человека связывают нас. Мы не имеем права забывать об этом...

