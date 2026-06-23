Возвращение к земле

Еще сравнительно недавно уроженец аула Қарағайлы Ерейментауского района Асет Манабаев жил в Астане. Сегодня мужчина, став участником госпрограммы «Ауыл аманаты», вернулся в родной аул, считает поголовье овец и строит планы по расширению хозяйства. Возвращение стало для его семьи началом нового этапа: город дал ему жизненный опыт, а родной аул – дело по душе.

Вернулся Асет Алпысулы в 2016 году. Через год открыл вмес­те с родственниками и односельчанами СПК «Қарағайлы». Взяли в аренду на 10 лет 580 га пастбищных угодий, начали разводить собственный скот, брали на выпас овец у других людей. Пока не узнали о программе «Ауыл аманаты»: идея и условия животноводов заинтересовали, и они решили принять в ней участие – в мае 2025 года получили выделенные 8,8 млн тенге под льготные 2,5%.

– Решение приняли сразу. Помню, мои братья, услышав о льготном займе, предлагаемом государственной программой, в один голос заявили: «С такими условиями обязательно надо брать!» – вспоминает фермер. – Конечно, животноводство, как и любой другой труд, требует полной отдачи, к тому же уход за скотом – дело непростое: работать приходится каждый день, без выходных и отпусков. В кооперативе трудятся еще двое рабочих. Во время пиковых нагрузок – окота или стрижки овец – помогают родственники и соседи. Пока есть силы, энергия и желание трудиться, такими возможностями нужно пользоваться.

На кредитные средства сельчанин приобрел в Павлодарской области 104 овцы-двухлетки казахской курдючной породы, а сегодня в кооперативе «Қарағайлы» уже более 250 голов МРС. Глава СПК рассчитывает, что в течение ближайших лет они смогут увеличить поголовье до 500. При этом, судя по всему, местные фермеры-овцеводы будут избавлены от необходимости самостоятельно искать каналы сбыта для баранины.

Хорошим подспорьем в этом для местных животноводов станет набирающая обороты современная откормочная площадка на 10 тыс. голов МРС – ТОО «Ерейментау Астық-2014». В настоящее время здесь около 3,5 тыс. овец. Предприятие нацелено нарастить поголовье до 10 тыс. и увеличить производственный потенциал до 250 тонн баранины в год. Отметим, что экологически чистый продукт из Акмолинской облас­ти уже успели оценить в Катаре и Дубае, и перед регионом открылись хорошие экспортные перспективы.

Планируя увеличить производственные объемы, сельхозпредприятие делает ставку на сотрудничество с фермерами Ерейментауского района с понятными условиями работы, гарантированным сбытом и другой необходимой сельским животноводам поддержкой.

Асету Манабаеву повезло. Эта пока единственная в районе откормочная площадка МРС расположена всего в пяти километ­рах от его аула. Уже нынешней осенью он планирует сдать сюда 100 выращенных им овец. Кроме того, фермер намерен взять в этом хозяйстве в аренду племенных баранов, а полученных ягнят потом сдавать сюда же на откорм.

– Наши овцы курдючной породы, их ТОО «Ерейментау Астық-2014» неохотно прини­мает. Они сами едилбаевских овец скрещивают с породой гемпшир для получения нужной мясной продуктивности. Значит, и нам нужно заниматься селекцией, – рассуждает Асет Алпысулы.

Сотрудничество с откормочной площадкой позволяет фермеру сосредоточиться на главном: выращивании овец, уходе за ними, их рационе и сохранности. Воп­рос забоя и сбыта полностью снят с повестки дня.

Работая «в поле» уже почти 10 лет, Асет Манабаев все больше укреп­ляется в своем решении продолжать начатое дело – это важно не только для него самого, но и для малой родины. В Қарағайлы проживает десяток семей, все заняты в животноводстве, знакомом им не понаслышке. Когда-то их деды и отцы трудились в овцеводческом совхозе, к которому как отделение относился аул. И теперь новое поколение продолжает трудиться на родной земле.

Сам Асет Алпысулы родился и вырос в Қарағайлы, а его супруга – горожанка, которая вместе с тем прекрасно освоилась с сельской жизнью: она уверенно доит коров, сбивает масло, готовит домашний творог и реализует натуральную продукцию со своего подворья приезжающим туристам. За эти годы у нее сформировался свой круг постоянных покупателей, приез­жающих в аул, чтобы запастись деревенскими продуктами впрок.

У супругов растут пятеро детей, которые с малых лет видят сельский уклад жизни, помогают родителям по хозяйству, перенимая привычку к труду. Жизнь этой семьи обрела большую устойчивость и новый смысл благодаря в том числе и государственной поддержке, поз­волившей начать свое дело – развивать личное подсобное хозяйство.