Мост избавил от заторов

Хорошая новость
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На станции Жетыген введен в эксплуатацию автомобильный мост длиной 950 метров, связавший села Нура и Туганбай Талгарского района с городом Алатау.

фото пресс-службы КТЖ

Как сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», новый мост был построен в рамках проекта обводной железнодорожной линии станции Алматы. Это один из ключевых инфраструктурных объектов развивающегося города Алатау.

По оценкам специалистов, пропускная способность путепровода – свыше 15 тыс. автомобилей в сутки. Он призван заметно разгрузить транспортные потоки.

«В часы пик и во время интенсивного движения поездов на переезде станции Жетыген регулярно возникали заторы, которые тянулись до 800 метров в обе стороны, – прокомментировали в пресс-службе национального железнодорожного перевозчика. – Время ожидания разрешающего сигнала светофора для автомобилистов достигало 40 минут. Теперь автомобильный трафик полностью отделен от железнодорожного, проезд через станцию Жетыген занимает считаные минуты. Это не только позволит существенно сократить время в пути, но и повысит безопасность движения».

В настоящее время на участках Жетыген – Казыбек-бек и Жетыген – Алтынколь продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры. Помимо строительства вышеуказанного автомобильного моста она предусматривает укладку новой рельсошпальной решетки и перевод систем сигнализации на современную микропроцессорную централизацию.

Строительство обводной линии станции Алматы направлено на повышение пропускной способности железных дорог, оптимизацию грузовых и пассажирских перевозок, а также укрепление транспортно-логистического потенциала региона.

#мост #жетыген #автомобильный мост

Популярное

Все
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Ученый, идущий в ногу со временем
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Сын своей земли
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Код обновления
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Ставка требует баланса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам        газоснабжения и электроэнергетики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития  машиностроения  и  транспорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Краснокнижные вернулись
Распахнул двери Дом студентов
Для спокойствия трех сел
В школе появился спортзал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]