Мост избавил от заторов

На станции Жетыген введен в эксплуатацию автомобильный мост длиной 950 метров, связавший села Нура и Туганбай Талгарского района с городом Алатау.

фото пресс-службы КТЖ

Как сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», новый мост был построен в рамках проекта обводной железнодорожной линии станции Алматы. Это один из ключевых инфраструктурных объектов развивающегося города Алатау.

По оценкам специалистов, пропускная способность путепровода – свыше 15 тыс. автомобилей в сутки. Он призван заметно разгрузить транспортные потоки.

«В часы пик и во время интенсивного движения поездов на переезде станции Жетыген регулярно возникали заторы, которые тянулись до 800 метров в обе стороны, – прокомментировали в пресс-службе национального железнодорожного перевозчика. – Время ожидания разрешающего сигнала светофора для автомобилистов достигало 40 минут. Теперь автомобильный трафик полностью отделен от железнодорожного, проезд через станцию Жетыген занимает считаные минуты. Это не только позволит существенно сократить время в пути, но и повысит безопасность движения».

В настоящее время на участках Жетыген – Казыбек-бек и Жетыген – Алтынколь продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры. Помимо строительства вышеуказанного автомобильного моста она предусматривает укладку новой рельсошпальной решетки и перевод систем сигнализации на современную микропроцессорную централизацию.

Строительство обводной линии станции Алматы направлено на повышение пропускной способности железных дорог, оптимизацию грузовых и пассажирских перевозок, а также укрепление транспортно-логистического потенциала региона.