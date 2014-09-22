Метаболический синдром – это набор факторов риска

Один из таких "комплексов" – метаболический синдром, настоящий бич экономически развитых стран.
В моем предыдущем сообщении
говорилось о создании в Астане на базе клиник Национального
медицинского холдинга центров компетенций, в том числе в области лечения
метаболического синдрома. Напомню, что функция создаваемых центров
компетенций заключается в сборе и накоплении лучшего опыта, связанного с
каким-либо ведущим направлением деятельности клиник, лечении населения, а также
в создании эффективно действующих коммуникаций для передачи полученных знаний
другим медицинским структурам. Создание центров компетенций имеет одну конечную цель – помочь
людям прожить значительно более долгую и качественную жизнь.
На сегодня население Казахстана и даже некоторые врачи не знают, что такое метаболический синдром. Дело в том,
что понятие метаболического синдрома
появилось относительно недавно, и в медицинскую практику в некоторых странах
это понятие еще не вошло. Не вошло по одной простой причине: метаболический
синдром – это не собственно заболевание, это – набор факторов риска, которые в
конечном итоге ведут к развитию тех или иных патологий. Сегодня этот синдром распространен
среди населения развитых стран так же широко, как дисбактериоз или сезонная
простуда.
Комплекс метаболического синдрома определяется пятью основными факторами. Это:
1) абдоминальное ожирение – локализация жира в районе живота (Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) признала ожирение глобальной эпидемией и взяла его под
свой контроль; эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2025 году число людей, страдающих
этим недугом, достигнет 300 миллионов);
2) повышение
артериального давления;
3) повышение
содержания глюкозы, преддиабетическое состояние, когда уровень сахара нестабилен;
4) нарушение
обмена холестерина в виде повышения уровня "плохого" холестерина – липопротеидов низкой
плотности, а также снижения уровня "хорошего" холестерина – липопротеидов высокой плотности;
5) высокий
уровень триглицеридов в крови: чем выше этот уровень, тем выше риск выявления сердечно-сосудистых
заболеваний.
Существуют еще подфакторы развития метаболического синдрома, к которым можно отнести нарушения функций иммунной
системы и желудочно-кишечного тракта, хронические вирусные и бактериальные
инфекции, менопаузу, курение, пищу с высоким содержанием углеводов и жиров,
недостаток физической активности, хронический стресс. Но даже если 3 из 5
вышеперечисленных факторов присутствуют, то это уже – диагноз метаболического
синдрома, как следствие, развитие ряда патологий.
О каких патологиях мы ведем речь? В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, повышение
артериального давления, инфаркт миокарда, инсульт, атеросклероз, хроническая
сердечная недостаточность; диабет II типа и его осложнения; неалкогольная жировая дистрофия печени и
различные онкологические заболевания. Как видим, перечень угрожающий.
Общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по смертности в мире.
В Казахстане примерно 52% смертей связано именно с этой группой заболеваний. Статистика Американской Ассоциации Сердца
показывает, что более 61 миллиона американцев
страдают той или иной формой сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое
кровяное давление, ишемическую болезнь сердца, инсульт, сердечную
недостаточность и другие заболевания. Более 2 150 американцев умирают каждый
день из-за сердечно-сосудистых заболеваний, что равно одной смерти каждые 40
секунд. Также доказанный факт, что метаболический
синдром может влиять на увеличение онкологических заболеваний, рост которых мы
наблюдаем каждый год. Для многих это малоизвестно, но многочисленные публикации
за последние 10–15 лет говорят о влиянии нарушения инсулинового, липидного
обменов, ожирения – как факторов, ведущих к развитию онкологических
заболеваний. Таким образом, метаболический синдром ведет к развитию сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний и многих других хронических патологий, поэтому с ним
необходимо бороться.
Стоит отметить, что связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями в обмене веществ была установлена еще в 40-х годах
XX века. Затем, в начале 80-х годов XX века была сформирована концепция о
метаболическом синдроме (американский ученый G. Reaven назвал его синдромом Х).
В соответствии с этой концепцией он был впервые охарактеризован как сочетание
различных нарушений обмена веществ, приводящее к развитию диабета II типа и
сердечно-сосудистых заболеваний.
Метаболический
синдром может являться предвестником инсультов и инфарктов. Клинические
показатели говорят о том, что основное количество пациентов с диагнозом "метаболический синдром" –
это люди в возрасте 40–45 лет. В этот период организм находится на пике
преломления, это – опасный возрастной период с точки зрения медицины.
Безусловно, есть более ранние и более поздние проявления метаболического
синдрома, но именно в этот период рекомендуется начать заниматься проблемами
своего здоровья.
В Казахстане назрела острая необходимость внедрения профилактического лечения, которое приведет к
уменьшению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Поэтому
специалистами Национального научного центра онкологии и трансплантологии
Национального медицинского холдинга было принято решение о внедрении системы
лечения метаболического синдрома.
В ближайшее время, уже 1 октября 2014 года, на базе Национального медицинского холдинга открывается Центр лечения
метаболического синдрома. В его работе уже участвуют и далее будут
задействованы профессиональные специалисты из разных областей медицины:
терапевты, кардиологи, иммунологи, эндокринологи, диетологи, онкологи и
онкогематологи, которые будут не только лечить людей, но и заниматься научными
разработками, осуществлять трансферт накопленного опыта в регионы
Казахстана. Специалистами Центра метаболического синдрома осуществляется
сбор лучшего опыта, лучших практик в этом направлении. Говоря проще, Центр
лечения метаболического синдрома будет работать для того, чтобы обеспечить
специалистам возможность связываться друг с другом и получать всю необходимую
для эффективной работы информацию. Центр будет заниматься выявлением и
систематизацией таких практик, разработкой соответствующих стандартов и
внедрением полученного опыта в повсеместное применение. Исходя из серьезности и
масштабов проблемы метаболического синдрома, в Казахстане научно-методическим
сопровождением, а в наиболее сложных случаях – лечением пациентов будут
заниматься самые высококвалифицированные специалисты из Казахстана и зарубежных
стран.
Хотелось бы отметить особо, что диагностические методы и методы лечения в данном центре, аккумулировавшие самый
передовой международный опыт, нестандартны и будут внедрены впервые на
территории стран СНГ. Любой житель
Казахстана, кто хотел бы пройти обследование и получить индивидуально необходимые
рекомендации по своему состоянию здоровья, может легко это сделать в Центре
метаболического синдрома. Для этого уже сейчас можно обратиться в поликлинику
Национального научного центра онкологии и трансплантологии по телефону: +7
(7172) 70 29 44, для предварительной записи. Прием специалистами будет
проводиться с 1 октября 2014 года ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 19.00.
Продлить жизнь и сохранить молодость люди мечтали во все времена.
Работа
высококвалифицированных ученых и врачей Центра метаболического синдрома и
других центров компетенций на базе клиник Национального медицинского холдинга, в
которых будет синтезирован лучший мировой опыт медицинской науки и практики,
даст возможность казахстанцам проживать значительно более качественную и долгую
жизнь. Для решения этой важной социальной задачи уже привлечены серьезные
интеллектуальные ресурсы как казахстанских, так и наших зарубежных коллег-исследователей.
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