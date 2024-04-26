Эмоции взяли верх

Колонка обозревателей
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Асель Муканова

Прошлая пятница стала дополнительным выходным днем для моего сына. И днем очередного жуткого стресса для меня. В коем-то веке в школу его не пустила я сама. Как и тысячи других столичных матерей.

фото "КП"

А началось все поздним вечером четверга, когда в один из чатов «ворвалась» информация о якобы готовящихся терактах в нескольких школах Астаны. Причем первой была указана именно наша. Реалистичности сообщениям придавали фотографии огнестрельного оружия, а также леденящие душу угрозы этих нелюдей.

Естественно, все мамы (не знаю насчет пап, их сообщения мне не попадались) разом встревожились и начали требовать объяснений у властей и правоохранителей. Призывы не верить этим якобы фейковым сообщениям звучали, но как-то неубедительно. И хотя, конечно, где-то в глубине души я сильно сомневалась в подлинности готовящейся расправы, в данном случае верх взяли эмоции, а не разум.

А чувства кричали о том, что все это чудовищно жестоко! Невыносимо, отправляя ребенка в школу, даже на минуту представить себе, что оттуда он уже никогда не вернется. И ведь такое уже бывало, пусть не в нашей стране, но где-то рядом. У северного соседа, например, бойни в детских учреждениях случаются с пугающей регулярностью.

То есть мы все понимаем, что в принципе это возможно. И помешать, если кто-то задумал дурное, очень сложно.

Одна мама из нашего класса с утра побежала в школу и отчиталась в родительском чате: на входе все та же вахтерша, и снаружи одна патрульная машина. Естественно, она тут же забрала ребенка с уроков. В итоге в классе сына из 36 учеников на занятиях в тот день присутствовали семеро!

Знаю, паника не лучший товарищ. Но, извините, запасного ребенка у меня нет. И если сыну будет грозить минимальная, даже гипотетическая опасность, я буду оберегать его как коршун.

Как оказалось, так же рассуждает большинство других родителей. А вот что двигало этими недоумками, решившими таким образом почувствовать власть над другими людьми, я искренне не понимаю. Что за родители воспитали их такими – не способными к эмпатии и состраданию, шутки ради вселяющими страх в людей за самое дорогое, что у них есть?

Это позже я узнала, что целая волна подобных фейковых сообщений прокатилась по городам Казахстана еще в начале года. Злоумышленники тогда тоже устроили переполох, угрожая терактами в школах Павлодара, Актобе, Костаная, Караганды, Алматы и Атырау.

Полиция лишь призывала не верить фейкам и грозила уголовной ответственностью за распространение заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма. За это преступление предусмотрен огромный штраф, почти 18,5 млн тенге, или лишение свободы на пять лет.

По факту, случившемуся 19 апреля в Астане, как сообщили правоохранители, начато досудебное расследование. Школы, конечно, проверили в тот же день. Но нарушителей спокойствия, кажется, так и не нашли. По крайней мере, публичной «казни» точно не было.

А так хотелось бы посмотреть на этих отморозков, узнать о целях, которые они преследовали своим дурным бессмысленным поступком. И наказать как следует, пусть даже несовершеннолетних, и сообщить об этом громогласно, чтобы другим неповадно было. Потому как есть вещи, которыми не шутят. И это должен понимать даже ребенок.

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#полиция #фейк #столица #школы #теракт

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