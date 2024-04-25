Неприглядные врата страны

Отсутствие порядка в международном аэропорту Алматы давно стало притчей во языцех. Ситуацию в воздушной гавани самого крупного города страны сегодня не обсуждал разве что ленивый.

фото из архива "КП"

Так, в феврале текущего года глава Комитета туристской отрасли НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева пожаловалась первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру на царящую там антисанитарию и переполненные залы ожидания.

Как отметила эксперт, мегаполис принимает большое число иностранных туристов. Они сходят с трапа самолета, и первое, что им бросается в глаза, – это беспорядок как внутри аэровокзала, так и снаружи. Представитель туриндустрии попросила вице-премьера взять на контроль решение вопроса с длинными очередями к окошкам пограничного контроля, билетным кассам, наведением порядка в багажном отделении…

И то правда: иной раз выдачу багажа здесь приходится ждать почти столько же времени, сколько потратил на перелет. Уверен, казахстанцы, особенно те, кто бывал в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, добавили бы еще немало нелестных эпитетов касательно оказываемого в Алматы сервиса. Увы, сравнение воздушных гаваней не в нашу пользу.

Лично мне, «из дальних странствий возвратясь», бывает очень грустно наблюдать неухоженность родного аэропорта. А ведь это врата страны, по состоянию которых у зарубежных гостей складывается впечатление в целом о развитии Казахстана.

Например, в залах ожидания не работают кондиционеры, мало посадочных мест. Оставляют желать лучшего туалеты. Удручают те же нескончаемые автомобильные пробки, которые образуются на шлагбаумах у въезда-выезда, да и на самой привокзальной площади. Найти свободное место на платной парковке – тот еще квест.

Есть, возможно, только один плюс: таксисты, которые раньше в борьбе за пассажиров устраивали целый базар прямо в здании аэровокзала, теперь переместились наружу. Но цены за проезд у частников по-прежнему астрономические. Большей частью от этого страдают интуристы: были случаи, когда «бомбилы» взимали с них по 40–50 тыс. тенге (!) до центра Алматы.

Помнится, в прошлом году, отвечая на многочисленные жалобы казахстанцев, пресс-служба аэропорта ссылалась на более чем двукратное увеличение пассажиропотока, из-за чего, мол, и образуются очереди и заторы. Однако алматинцев данный аргумент не убедил. Ведь в более крупных городах за рубежом намного больше и авиапассажиров, и машин. И все работает как часы – дело все-таки в организации.

К осени текущего года здесь планируют завершить строительство нового международного терминала, а старое здание, видимо, будет обслуживать внутриказахстанские рейсы. Как обещает администрация воздушной гавани, запуск современного аэровокзального комплекса позволит значительно улучшить инфраструктуру и создать максимальный комфорт для горожан и гостей города. Что ж, посмотрим, ждать осталось недолго.

Совсем недавно, в середине апреля, в новостных лентах промелькнуло сообщение о том, что один из грузчиков алматинского аэропорта за три месяца работы умыкнул ценных вещей, провозимых в багаже пассажиров, на общую сумму 7,6 млн тенге (!). Мужчина «промышлял» на международных авиарейсах – обчищал чемоданы граждан, вылетавших в Дубай, Прагу, Гонконг.

Словом, до наведения порядка здесь еще непочатый край работы…