Фото: Kazpravda.kz
Политика
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в Узбекистане
Прилепская Анастасия
корреспондент

Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан опубликовала заявление по последним событиям в Узбекистане, сообщает Kazpravda.kz.

"Узбекистан - братское государство, надежный союзник и стратегический партнёр Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране. Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан. Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие. Казахстан твёрдо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе Договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнёрстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года", - говорится в заявлении.

Накануне в Нукусе прошла массовая демонстрация с участием десятков тысяч человек.

"1 июля, начиная примерно с 15:00 часов, некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов», - прокомментировали ситуацию в МВД Узбекистана.

По данным ведомства, в настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке.

Популярное

Все
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый вирус на Android научился прятать SMS
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в Узбекистане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В мире наступает эра глобального дефицита?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Политика , Экономика
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
Политика
Санкционное противостояние диктует необходимость трансформа…
Политика
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Кл…
Политика
Чему учат будущих казахстанских дипломатов – интервью с экс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]