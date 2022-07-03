МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в Узбекистане

Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан опубликовала заявление по последним событиям в Узбекистане, сообщает Kazpravda.kz.

"Узбекистан - братское государство, надежный союзник и стратегический партнёр Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране. Приветствуем и поддерживаем решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан. Уверены, что в братском Узбекистане в преддверии важнейшего политического события – референдума по поправкам в Конституцию – воцарятся мир и спокойствие. Казахстан твёрдо придерживается курса на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с Узбекистаном в духе Договоров о вечной дружбе от 31 октября 1998 года и о стратегическом партнёрстве от 14 июня 2013 года, а также Декларации о союзнических отношениях от 6 декабря 2021 года", - говорится в заявлении.

Накануне в Нукусе прошла массовая демонстрация с участием десятков тысяч человек.

"1 июля, начиная примерно с 15:00 часов, некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов», - прокомментировали ситуацию в МВД Узбекистана.

По данным ведомства, в настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке.