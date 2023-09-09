Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел заседание по уборочной кампании

Правительство
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Аманжолова Айман
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел заседание оперативного штаба по уборочной кампании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.  

Фото t.me/KZgovernment

Самые злободневные вопросы фермеров в разгар уборочной страды — доступное дизтопливо для сушки зерна; пролонгация кредитов фермеров, пострадавших от погоды; покрытие долгов по субсидиям.

В основных зерносеющих регионах Казахстана: Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях последние две недели не прекращаются осадки.

Прогноз Казгидромета неутешителен: дожди продлятся вплоть до 17 сентября, ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.

«Сейчас наша главная задача — минимизировать последствия непогоды, оказать всю необходимую поддержку аграриям и обеспечить качественный семенной фонд на следующий год», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

По оперативным данным на 8 сентября, в Казахстане убрано 4,8 млн га зерновых, что составляет 28% от уборочной площади. При средней урожайности 10 ц/га намолочено 4,8 млн тонн зерна.

#Правительство #министр #сельскоехозяйство #урожай

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