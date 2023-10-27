Минтуризма сделало заявление для казахстанцев, купивших туры в Египет

В Комитет индустрии туризма поступают многочисленные обращения от граждан касательно отдыха на египетских курортах

Фото: пресс-служба комитета индустрии туризма

Что делать казахстанцам, которые купили туры в Египет, но боятся лететь в эту страну из-за международной обстановки, рассказали в Комитете индустрии туризма министерства туризма и спорта РК, передает Kazpravda.kz.

По данным ведомства, в комитет поступают многочисленные обращения от граждан касательно отдыха на египетских курортах.

"Как известно, территория Египта граничит с Израилем, где сейчас разворачивается военный конфликт. Так, вооруженный конфликт вызывает опасения у туристов, которые запланировали отдых в Египет в ближайшее время. В свою очередь сообщаем, что туристы вправе заблаговременно обратиться в туристскую компанию с просьбой возврата средств и отказаться от путешествия в случае не согласия на альтернативные варианты. В этом случае, туристские компании согласно законодательству Республики Казахстан при возврате средств вправе удержать фактические понесенные расходы, связанные с организацией туров", – сообщили в Комитете.