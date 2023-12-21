Казахстан ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Так, Минводы РК ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам. Среди них – 3 крупные трансграничные реки: Ертыс, Или и Эмель.

Работает специально созданная группа. Интересы Казахстана представляют 20 человек.

Стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.