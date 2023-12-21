Казахстан ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана ведет переговоры с Китаем по вопросам распределения воды, передает корресподент Kazpravda.kz
Так, Минводы РК ведет переговоры с Китаем по более чем 20 рекам. Среди них – 3 крупные трансграничные реки: Ертыс, Или и Эмель.
Работает специально созданная группа. Интересы Казахстана представляют 20 человек.
Стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.
«У Казахстана и Китая есть общая река Хоргос. Вдоль реки, которая разделяет 2 государства, совместно с Китаем был построен общий гидротехнический объект. Его работа на 100% автоматизирована, а его шлюзы спроектированы таким образом, что вода течет одинаково по обе стороны границы. Когда одна сторона хочет изменить объем поступающей через шлюз воды, другая сторона автоматически получает такое же количество воды. По этому образцу была проведена реконструкция объекта вдоль реки Сумбе. Также имеется соглашение о строительстве общего объекта на реке Улкен Уласты в Восточно-Казахстанской области», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.