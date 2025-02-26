Минздрав внедряет новые меры для развития фармацевтической отрасли

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство здравоохранения анонсировало изменения в нормативно-правовых актах, направленные на улучшение инвестиционного климата и развитие отечественной фармацевтики, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предлагаемые меры включают расширение преференций для фармкомпаний и поддержку новых инвестпроектов, что поможет укрепить экспортный потенциал и снизить цены на лекарства внутри страны.

Новые подходы предусматривают расширение преференций фармкомпаниям через подписание Соглашений об инвестициях по решению правительства Республики Казахстан. При этом срок заключения договоров будет определяться исходя из качества выпускаемых лекарственных средств и уровня локализации производства.

Установление встречных обязательств по развитию экспортного потенциала, в том числе, должно способствовать сдерживанию цен на лекарственные средства внутри страны.

Новые инвестпроекты будут сопровождаться дополнительными мерами господдержки за счет реализации Дорожной карты, предусматривающей всестороннее укрепление клинических и лабораторных баз.

Выпускаемая по стандартам надлежащих производственных практик фармацевтическая продукция будет доступна населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

#Минздрав Казахстана #новые меры #фармацевтическая отрасль

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