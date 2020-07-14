МИОР разработало мобильное приложение Coronavirus2020

Министерство информации и общественного развития РК разработало мобильное приложение Coronavirus2020. Оно поможет гражданам оперативно получать достоверную информацию о ситуации с COVID-19 в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
Уже сейчас приложение можно установить на компьютер, скачав на сайте
Coronavirus2020.kz (https://m.coronavirus2020.kz/
). В ближайшее время приложение будет доступно для скачивания на мобильные устройства - iOS (App Store) и Android (Play Мarket).
Приложение содержит информацию:
• о мерах, предпринимаемых государством для нераспространения коронавируса;
• о мерах предосторожности и профилактики COVID 19;
• оперативные статистические данные о заболевших и выздоровевших от коронавирусной инфекции людей;
• контакты Call-центров городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центров;
• алгоритм действий в разных ситуациях;
• обо всех действующих ограничительных мерах в стране;
• новостная лента;
• ответы на часто задаваемые вопросы о COVID 19 в виде брошюр и видео материалов.