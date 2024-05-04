Добыть и приумножить

Пока Правительство внедряет и реа­лизует стратегию и концепцию развития туризма, охотники и рыболовы принимают непосредственное участие в улучшении инфраструктуры активного отдыха. При этом, как ни парадоксально может прозвучать, – именно настоящие охотники являются истинными зоозащитниками и апологетами сохранения природного разнообразия Казахстана, более всех радеющими за то, чтобы уберечь от вымирания редкие виды животных, равно и как ареал их оби­тания. Любители природы и активного отдыха, не дожидаясь государственного финансирования, за свой счет оборудуют места охоты и рыбалки, зарыбляют водоемы, транслируют и прививают этику поведения на природе. Борются с браконьерами и вандалами.

На прошедшей в Алматы Международной выставке охоты, рыбалки и активного отдыха KIOF (Kazakhstan International Outdoor Fair) в вышесказанном можно было убедиться воочию.

– У нас в Казахстане 250 тысяч охотников и порядка полумиллиона рыбаков, итого получается почти миллион активных туристов, которые непосредственно занимаются развитием внутреннего туризма в стране, – рассказывает известный охотник, путешественник, общественный деятель, глава Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Табиғат» Кажым Джумалиев. – Далеко ходить не надо, вот стенд – абсолютно простые парни, которые благодаря своему энтузиазму и знаниям создали уникальный продукт – приложение poymay.kz. Суть приложения в том, что теперь охотники и рыболовы, туристы смогут покупать путевки и лицензию онлайн, платформа уже в течение нескольких лет работает по рыбалке. На днях вышло революционное постановление, в котором государство прописало, что с мая этого года официально разрешена реализация путевок онлайн, вот она – цифровизация. Что она дает? Во-первых: животные, растительные, рыбные ресурсы реализуются открыто онлайн, и, следовательно, все контролируется. Но самое главное – мы сюда интегрировали систему борьбы с браконьерством. То есть увидел браконьера, сфотографировал его, нажал кнопку «браконьер», и автоматически фотография, геоданные ушли в МВД и инспекцию. Если связи нет, все сохранилось, как только связь появилась, все автоматически отправилось по назначению. В прошлом году 50 или 60 протоколов составили благодаря информации из приложения. И порядка 70 километров запрещенных сетей было извлечено из водоемов.

Это уже пятая выставка, проводимая в Алматы, не считая перерыва на COVID-19, когда массовые мероприятия находились под строгим запретом. Стоит отметить, что уровень выставки с каждым годом растет. Если раньше павильон напоминал больше развалы базара, где специализированные магазины и купцы да ремесленники из ближнего зарубежья лишь продавали свои товары, то сейчас в режиме нон-стоп проводятся лекции, семинары, опытные охотники и рыболовы делятся своими знаниями совершенно бесплатно. «Семейный туризм», «Горная охота», «Правила оборота оружия», «Основы стрелковой подготовки охотника», «Чистка оружия, особенности эксплуатации», «Основы дрессуры охотничьих собак», «Основы таксидермии, первичная подготовка трофеев» – далеко не полный перечень тем и обучающих семинаров, которые проводили в эти дни как отечественные, так и зарубежные специалисты. Параллельно с работой конференц-зала, в самом центре выставки установлен бассейн, где любители рыбалки могли посмотреть, как ведут себя в воде новинки рыболовного снаряжения, и получить консультации и советы от опытных рыболовов.

Уже традиционно на выставке принимают участие производители ножей, топоров, мясных тяпок для охоты, рыбалки, активного отдыха из соседней России. Кузницы Завьялова, Васильева, Горбунова, мастера из Дагестана представляют линейку кизлярских ножей. С учетом того, какой интерес вызывают их стенды у посетителей, есть резонный вопрос – почему до сих пор среди них не появились наши отечественные кузни и мастерские?

Между тем стоит отметить, что отечест­венные бренды не чураются туристической отрасли, и число стендов Made in Kazakhstan с каждым годом неуклонно растет. Один из таких примеров – стенд компании DAMDI. Как рассказал Кажым Джумалиев, они занимаются производством сублимированного питания и удобных консервированных наборов, которые легко можно взять с собой в путешествие или на отдых. Раньше, еще буквально год назад, 90 процентов подобной продукции завозилось из ближнего и дальнего зарубежья и ничего подобного не производилось в Казахстане. Теперь же, с появлением отечественного производителя, импортную продукцию не завозят, потому что бессмысленно, они стали просто не конкурентоспособны.

Другой отечественный стенд – kaz.goosestepok из Центрального Казахстана демонстрируют свое производство чучел и снаряжения для охотников по перу. Рядом молодой парень из Восточного Казахстана Саят демонстрирует собст­венноручно произведенное снаряжение для аутдора: мембранные куртки со сварными швами, костюмы… При этом цены у него значительно ниже, чем у зарубежных производителей.

На одном из стендов под надписью «Общество инвалидов» Дмитрий Федулов предлагает плетенные собственноручно подсаки, садки как кольцевые, так и безкольцевые. Дмитрий перенес в свое время инсульт, но продолжает заниматься своим ремеслом, узнав о проведении выставки, он обратился в Общество инвалидов, и стенд для его продукции организаторы предоставили абсолютно бесплатно.

Тут же представлены рыболовные базы, кемпинговые организации, которые организуют джип-туры, все в рамках единого направления развития активного туризма в стране. К примеру, ассоциация «Табиғат» параллельно с охотой развивает один из видов устойчивого туризма – конный туризм. При этом конные туры проводятся практически на территории всего Казахстана. А Outdoor Center Almaty запустили несколько лет назад для тех, кто ходит в горы, проект «Мои 15 вершин». Смысл проекта в том, что его участникам предлагается покорить определенные вершины Заилийского Алатау разной категории сложности. Есть три уровня: первые пять вершин – бронзовый уровень, вторые – серебряный, третьи – золотой. Недавно они открыли еще один проект «20 жемчужин Жетысу», который включает уже больше видов туризма: пеший, авто, водный туризм.

На самом деле участников и производителей из Казахстана на выставке могло быть значительно больше, но из-за паводков не смогли приехать компании из Актюбинска, Петропавловска, Костаная и других регионов, затронутых стихией.