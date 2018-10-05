Миролюбивый курс сотрудничества Казахстана и России отметил Назарбаев

Изображение: YouTube.com
Миролюбивый курс сотрудничества с Российской Федерацией отметил Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Для обеспечения успешной модернизации Казахстана требуется дальнейшее продвижение, конечно, и проактивной внешней политики. Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сфере приоритеты полностью себя оправдывают. Отношение Казахстана с Российской Федераций является сегодня эталоном межгосударственных связей. И мы продолжим это направление", – сказал Глава государства.
В том числе Назарбаев обозначил и другие достижения Казахстана во внешней политике и сотрудничестве с другими странами и международными организациями.
"Успешно функционирует ЕАЭС, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный член мировых экономических отношений. Открыта новая страница взаимодействия в Центрально-Азиатском регионе. Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство с КНР – один из важных пунктов нашей внешней торговли. Программа "Один пояс, один путь" придала новый импульс нашим отношениям с Китаем, вы это знаете. Сейчас мы выполняем совместную программу с КНР о строительстве более 50 крупнейших объектов", – подчеркнул Президент.
Назарбаев также отметил, что проведение через Казахстан оптико-волоконной связи из Китая в Европу будет выгодным и поручил Правительству продолжать это делать.
"Она подведена до Актау и не могла пройти через Каспийское море в Европу самым коротким путем, причем через Казахстан. После того как мы подписали конвент по Каспийскому морю, такая возможность есть. У нас есть договор между Азербайджаном и Казахстаном, надо Правительству в это дело вникнуть и проложить. Это дело выгодное", – заключил Назарбаев.