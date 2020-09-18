Многогранный труд

Он довольно рано получил не только всесоюзное, но и международное признание, свидетельством тому является включение его имени в список «100 лучших писателей ХХ века». Правда, надо отметить, что данный список был составлен в 80-е годы прошлого века издательством «Фольк унд вельт» на основе изданных на немецком языке книг, тем не менее это было очень престижно, так как в том авторитетном издательстве печатались авторы со всего мира. Кекильбаев был одним из 10 советских писателей, удостоенных этой чести.

Кстати, его двухтомник на немецком языке вышел раньше подобного же издания на казахском. Не случайно талантливый драматург Калтай Мухамеджанов называл его «межконтинентальным», а великий Чингиз Айт­матов – «неисчерпаемым»... Да простит меня Аллах за употреб­ление эпитета «великий», ибо в исламе принято называть так только Всевышнего. Да, Абиш Кекильбаев достоин таких оценок. Действительно, он планетарный деятель, и многогранный талант его охватывает такие сферы жизни, культуры и гуманитарной науки, как литература, история, политика, философия, искусство, социология, публицистика и другие... Поэтому исследователи творчества Абиша Кекильбаева видят в нем прозаика и драматурга, политолога и социолога, переводчика и искусствоведа, философа и мыслителя, эссеиста и культуролога. Каждое из этих направлений само по себе чрезвычайно важно и ценно, его работы сыграли огромную роль в раскрытии и познании творческой индивидуальности и оригинальности его мыслей, внутренней силы, энергии таланта, его души и замыслов.

И тем не менее в нашей общественной мысли не доставало работы, в которой вся много­гранная деятельность Абиша была бы исследована в комплексе, рассмотрена и раскрыта именно многослойность и разнонаправленность творчества Кекильбаева. К нашей радости, такая книга увидела свет в 2019 году под названием «Абыз Әбіш». Автором ее является талантливый публицист и литературовед Сауытбек Абдрахманов. Он на протяжении многих лет близко общался с писателем в разных качествах: то являлся коллегой, то находился в его подчинении, то они вместе работали. Почти сорокалетний, я бы сказал, совместный труд настолько сблизил их, что между ними сложились очень добрые, дружеские отношения, и нисколько неудивительно, что Сауытбек решился написать вышеназванную книгу. Кстати, книга, выпущенная издательством «Фолиант» в нестандартном формате, – настоящий фолиант. В ней 560 страниц. Автор хорошо знал, что Абиш Кекильбаев еще не предстал перед читателем целостной личностью, обладающей обширными знаниями как в гуманитарной сфере, так и в областях практического управления государством, что в Кекильбаеве таился вулкан, ожидавший своего времени извержения.

Книга предваряется кратким, весьма содержательным введением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в котором очень точно определены и емко охарактеризованы как литературное творчество Абиша Кекильбаева, так и его много­гранная деятельность в целом. «Абиш Кекильбаев, – пишет Касым-Жомарт Кемелевич, – уникальная величина, позволяющая ярко продемонстрировать миру богатый духовный потенциал народа. Все творчество выдающегося писателя стало своеобразной концентрацией казахского духа. Прочитавший его книги сможет глубоко проникнуться внутренним миром народа, его системой мировоззрения и пониманием красоты, величием нации. Его наследие масштабно, многогранно, многозначно. Абиш Кекильбаев хорошо известен широкой общественности как писатель, переводчик, литературовед, культуролог, историк, мыслитель, публицист, политик. Будучи верным соратником Елбасы, он внес и свой значительный вклад в формирование нашего независимого государства».

Книга Сауытбека Абдрахманова структурно подразделена на восемь глав, каждая из которых посвящена одной грани таланта Абиша Кекильбаева, и они не разроненны, а в совокупности создают целостный портрет Абиша-дея­теля очень широкого масштаба. Это дало Сауытбеку возможность не придерживаться строгой хронологической последовательности истории становления своего героя как разностороннего писателя, крупного государственного дея­теля, сыгравшего немаловажную роль в деле создания новой казахской государственности, которая была утрачена в свое время. Не случайно автор книгу назвал «Абыз Әбіш» («Премудрый Абиш») и дал уточнение «Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы туралы толғаныстар» («Раздумья о мыслителе Абише Кекильбаеве»), тем самым давая понять, что «в книге речь идет не о литературном творчестве», хотя он вполне мог бы дать интересную, довольно увесистую монографию о художественном мастерстве замечательного писателя. Я говорю так потому, что Сауытбек Абдрахманов написал и издал несколько содержательных книг по литературоведению. Можно назвать некоторые из них: «Біздің Пушкин» (1999), «Коран и Пушкин» (2006), «Төлтума мен телтума» (моно­графия, 2007), «Перевод поэзии и поэзия перевода» (монография, 2008) и другие. За труды по пушкинистике Сауытбек Абдрахманов награжден престижной медалью Академии российской словесности «Ревнителю просвещения». Он сегодня является общепризнанным лидером отечественной переводоведческой науки, в доказательство чего мы можем назвать и недавний цикл его статей в «Казахстанской правде» под общим названием «Конгениальность», где на основе тонкого анализа переводов Абая из Пушкина, Лермонтова, Крылова блестяще доказано непревзойденное мастерство казахского поэта. Здесь нами не упоминаются многочисленные статьи и эссе, интервью с известными государственными и общественными деятелями. Эти публикации (отдельные из них опубликованы в Москве, Каи­ре, Ташкенте, Душанбе) вполне правомерно выдвинули его в ряд выдающихся журналистов страны. Талант Сауытбека также многогранен, и это позволяет ему проявить себя в разных сферах: в политике, культуре и науке. Он был и на партийной работе, и на государственной службе, весьма преуспел на творческой стезе и везде подходил к своим обязанностям творчески, креативно, находился в постоянном поиске, углублял знания и умело применял их в практической деятельности. В этом я не раз убеждался, когда вместе с ним работал в аппарате ЦК Компартии Казахстана, в Администрации Президента. Это мое убеждение укрепилось еще больше, когда он, будучи на ответственных должностях, писал кандидатскую и докторскую диссертации и выпускал свои книги по общественно-политической тематике. И в этой сфере обнаружились его недюжинные способности и чрезвычайно широкая эрудиция, самоотверженное трудолюбие и завидно высокая работоспособность.

Данная работа представляет собой серьезную веху в развитии казахстанской общественной мысли. Эта книга, основанная на самом высоком и в высшей степени профессиональном филологическом анализе, станет новым словом в отечественной культурологии. Серьезная интерпретация творчества Кекильбаева как явления мирового порядка, по сути, начинается именно с этой книги Абдрахманова.

Следует особо отметить свое­образную универсальность и оригинальность стиля и принципа изложения материала, свойственных Сауытбеку Абдрахманову. Во всех его публикациях на первом месте стоит культурологический подход с широким охватом всего того, что выражает отношение к рассматриваемой теме. Этот принцип сохранен и в рецензируемой книге. Сауытбек Абдрахманов показывает широкий спектр филологических, искусствоведческих, политологических, исторических проблем, которые затрагиваются в трудах Кекильбаева-мыслителя. Это придает книге некую, я бы сказал, феноменальность и монументальность. Феноменальность проявляется в ее многоплановости и полифункциональности, в оригинальности аспектов рассмотрения избранной темы, а монументальность – в широте охвата материала, в основательности обобщений, сделанных с помощью тщательного анализа текстов писателя. Культурологический подход раскрытия темы является излюбленным стилем Сауытбека Абдрахманова. Он не ограничивается только конкретным материалом или темой своего сочинения. Для этого Сауытбек, как археолог, раскапывает все вокруг, находя при этом все новые и новые вещи, которые не только широко и глубоко раскрывают проблему, но и вызывают интерес у читателя, автор умело интригует его и заставляет читать все далее и далее. Этот метод обнаруживается и в книге «Абыз Әбіш». В ней Абиш нередко представляется глазами других людей. Он всегда в общении с людьми, с коллегами. Несмотря на чрезвычайную занятость государственными делами, Абиш находит время еще заниматься литературным творчеством, писать замечательные эссе и статьи по актуальным проблемам политики, культуры, литературы и искусства. Своего героя Сауытбек показывает в постоянном движении, в динамике круговорота событий, полных сложностей и неожиданностей.

Хочется особо обратить внимание на отличительную черту писательской манеры автора книги. Как правило, он не довольствуется только изложением материала, а умело сопровождает его теоретическими суждениями, касающимися рассматриваемой темы. В главе «Мәдениет мәйегі» («Сущность культуры»), говоря о высказываниях Абиша Кекильбаева о культуре в широком понимании, Сауытбек Абдрахманов подробно и со знанием пишет о теории истории и культуры в целом, о ее сущности в развитии и обусловленности общественным устройством и национальным менталитетом, о взаимосвязанности культуры с национальным сознанием и психологией. Наряду с этим он дает краткий обзор новейших исследований о культуре, о ее семантике в современную эпоху и различиях таких понятий, как культурология, культурознание, культуроведение. При этом Абдрахманов излагает свою интерпретацию этих терминов и как бы призывает к научной полемике. Можно по отдельным суждениям Сауытбека соглашаться или не соглашаться, но бесспорно одно – он настоящий культуролог в полном смысле слова. Если культура вбирает в себя такие формы, как мифология, мораль, искусство, литература, религия, право, политика, идеология, экономика, наука, философия, то добрая половина из них стала объектом исследований Сауытбека Абдрахманова. Следовательно, выдвижение его книги «Абыз Әбіш» на соискание Государственной премии имени Абая является правомерным решением. Она вполне достойна такой высочайшей оценки по всем правилам и параметрам.