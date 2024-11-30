Модернизация для общежитий

Разрушительная «экономия»

Выщербленные стены, темные и грязные подъезды со специфическим запахом, неработающие лифты, антисанитария – первое, что приходит на ум при упоминании общаг Уральска. Маленькая квадратура комнат и квартир, а также порой общие помещения кухонь и санузлов «сделали свое дело» – на рынке недвижимости региона по вос­требованности и цене бывшие общежития традиционно занимают нижние строчки.

Дома, построенные 40–50 лет назад для работников отдельных предприятий города, ветхими по возрасту не назовешь. Между тем кажется: еще немного, и встанет вопрос безопасности проживания в некоторых из них. Вот только жильцы общаг продолжают упорно «экономить» на своей разру­шающейся недвижимости. Зачем платить за чистые подъезды и дворы, если найдется тот, кто в конечном счете уберет мусор? А задвижки поменяют коммунальщики, не оставят же жильцов замерзать! Как следствие таких рассуждений – отказ от услуг КСК, нежелание организовывать новые формы управления общедомовым имуществом и постепенная деградация зданий.

Решение вопроса обновления многоквартирного жилого фонда государство предложило еще в 2011 году, выдавая собственникам зарегистрированных кондоминиумов необходимые миллионы в рассрочку на несколько лет. Интересно, что в Уральске первыми на участие в модернизации домов решились жильцы не общежитий, а малоквартирных двухэтажных домов. Хотя, исходя из простой арифметики, понятно: чем больше в доме квартир, тем дешевле ремонт вскладчину. Главные условия сегодня стали еще лояльней: наличие кондоминиума и согласие не двух третей, а большей части владельцев квартир.

Пора наводить порядок

В девятиэтажном общежитии по проспекту Абая, 119, в нынешнем году обновили кровлю и запустили лифт, который не работал больше 20 лет. Правда, второй, также пассажирский, еще ждет своей очереди.

Пока беседовали в холле общежития с заместителем руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Канатом Умралиевым и руководителем ТОО «Орал курылыс жондеу сервис» Нурланом Акатовым, сложилось впечатление, что лифт работает практически безостановочно, настолько часто им пользуются.

Слыша, о чем мы ведем разговор, в него включились и жильцы. Так, по их мнению, в высотных домах обязательно нужен грузовой лифт, ведь сейчас в квартирах и ремонт чаще устраи­вают, и мебель меняют. А еще граждане уверяют: новый лифт они, дескать, берегут, стараются не допускать перегрузок.

Ремонт кровли и замена лифта стали возможными благодаря учас­тию жильцов в программе «Развитие регионов». Общежитие давно состоит в управлении КСК. В холлах – чистота, на первом этаже аккуратно выстроились детские коляски и велосипеды. Жильцы не беспокоятся за безопас­ность имущества – дверь в подъезд «охраняет» кодовый замок.

Новая кровля обошлась каж­дой квартире в среднем по 1 400 тенге в месяц. То есть в пересчете на семейный бюджет «цена» комфорта – две пачки сигарет или полкило средних по цене конфет. И теперь жильцам можно надолго забыть об отсыревших стенах, «капающих» потолках и коротких замыканиях электропроводки.

Да и необходимость ежегодно штукатурить стены, переклеивать обои, согласитесь, выходит куда затратней. Чуть дороже – по 1 500 тенге в месяц для проживающих с четвертого по девятый этаж – обходится теперь возможность пользоваться лифтом. Особая благодарность инициаторам модернизации высказывается от лица старшего поколения и молодых мамочек, которые теперь могут выходить на прогулку с колясками значительно чаще.

Если заменить трубы, подъездные двери и окна жильцы за счет целевых сборов могут и самостоятельно, то ремонт кровли или установка нового лифта сегодня обойдется в десятки миллионов. Причем проводить работу должна компания, имеющая лицензию. А это значит, что без помощи государства в таком деле не обойтись.

Всего в регио­не насчиты­вается 995 лифтов, из них 774 – пассажирских и 214 – установленных в социальных и торговых объектах. По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска, в настоящее время пассажирские лифты жилого фонда областного центра изношены на 24,6%. Срок эксплуатации в 25 лет истек уже у 191 лифта, в том числе 19 не работают.

В социальных и торговых объектах имеется 173 лифта, из них три – с истекшим сроком эксплуатации. В текущем году заменены четыре лифта, еще три планируется сдать до конца текущего года. В следующем году за счет модернизации в Уральске планируется замена 16 пассажирских лифтов.

По городу Аксаю в 63 многоэтажных жилых домах работают 216 пассажирских лифтов, из которых 71 с истекшим сроком эксплуатации. Нынче в админис­тративном центре Бурлинского района модернизировано 16 лифтов. Готова проектно-сметная документация на замену еще 32.

Пока лишь в двух общежитиях Уральска запущены новые лифты в рамках программы модернизации жилого фонда. Три общежития при поддержке государства обновили кровли. В числе потенциальных участников и жильцы девятиэтажки по улице Курмангазы, 111.

Это первое уральское общежитие, где в 2022 году организована новая форма управления жилым фондом. Причем до этого дом не обслуживал даже КСК.

– Основная проблема большинства общежитий – отсутствие форм управления собственников квартир и помещений. Отсюда и текущие крыши, и затопленные подвалы, и трещины в стенах, – говорит Канат Умралиев. – Как правило, и к отоплению такие дома подключаются последними, когда уже за счет коммунальных организаций их инженерные сети приведут в порядок. За пос­ледние два года от жильцов общежития по улице Курмангазы, 111, не было жалоб. В этом году они высказали желание участвовать в программе модернизации жилья, но перед этим им необходимо оформить кондоминиум и получить земельный акт.

Государство не может, жильцы не хотят

Длинный, плохо освещенный коридор общежития по улице Луговой, 47⁄1, завален мусором и пожухлой листвой. Откуда она в здании, стало понятно, когда, пройдя по первому этажу, мы вышли во двор и словно оказались в центре огромной свалки.

Дверей на обоих входах в пятиэтажку не было от слова совсем. Но грязь и зловоние – сущий пус­тяк по сравнению с отсутствием в кладке внешней стены трех рядов кирпичей на уровне третьего этажа. Сырые пятна и трещины по стенам – явный показатель того, что дому срочно требуются как минимум капитальный ремонт кровли, термомодернизация и заливка отмостки.

– Сегодня все квартиры в общежитиях приватизированы, а это значит, государство больше не вправе выделять средства на ремонт таких зданий, – комментирует состояние домов Канат Умралиев. – Если жильцы доведут свой дом до аварийного состояния, то те из них, у кого это единственное жилье, могут рассчитывать на жилплощадь от государства, но только в порядке очередности. То есть ждать придется не один год.

Пластиковые окна, кондицио­неры, новые двери в квартиры говорят о том, что жильцы по необходимости ремонтируют свои квартиры. Но почему-то пола­гают, что крыша, стены, подъезды и подвалы – не их забота.

Аналогичная одноподъездная пятиэтажка по улице Ульяны Громовой, 2⁄1, – также давняя «головная боль» акимата. Кажется, еще немного, и дом завалится – кирпичную кладку на двух углах почти напрочь сточила сырость. Стена над одним оконным прое­мом разрушена насквозь. Часть окон заколочена фанерой. Легко представить, насколько выхолаживается строение даже в легкие морозы.

Специалисты уполномоченных ведомств по несколько раз в год проводят собрания жильцов, рассказывая о возможнос­тях программы модернизации жилья, позволяющей улучшить качество жизни при поддержке государства. Но кворума на таких собраниях, как правило, нет, ведь основной контингент проживающих – квартиранты, не имеющие право голоса. Те же, кто приходит на собрания, обвиняют представителей акимата в желании «повесить на них кредиты». Хотя речь идет о рассрочке, которую не даст населению на эти цели ни один банк, только государство.

От болота в подвале до фонтана в палисаднике

Первое, на что обращаешь внимание, подъехав к бывшему общежитию по улице Джаникешева, 4, это роспись на стенах у входной группы и в подъезде. Летние пейзажи, сказочные герои поднимают­ настроение и заставляют задуматься, насколько неравнодушный к своему жилищу народ здесь живет. И только потом обнаруживаешь smart-освещение в коридорах, видеокамеры на каж­дом этаже и по периметру дома, цветы и тюль на окнах в подъезде.

Еще большее удивление вызывает небольшой фонтан в палисаднике, обложенный камнями. Сейчас тут одиноко зеленеет можжевельник. Но весной зацветут яблони и груши, сирень и калина, все лето до самых холодов здесь благоухают розы. Канализацион­ный люк обшит деревянным коробом, стилизованным под колодец. Стоя среди обрезанных и заботливо укрытых на зиму розовых кустов, мы вспоминали уральские дворы, которые могли бы тоже похвастать «личным» фонтаном. На память пришли только два примера.

Это сегодня порядку в доме и на придомовой территории могут позавидовать жильцы многих многоэтажек. А еще 15 лет назад их состояние ничем не отличалось от иных общежитий.

– Наш дом считался одним из худших в Уральске, – рассказывает его жилец и одновременно бессменный председатель КСК «Акку», обслуживающего это бывшее общежитие, Айганым Утеляева. – Вода из подвала чуть ли не на улицу выплескивалась. Часто сидели без света. Пришлось взяться за работу и объяснить соседям: нужно самим решать свои проблемы. Хотя все друг друга знали, убедить отдельных жильцов оказалось непросто. Тариф на содержание был низким, выходом стали целевые сборы.

По словам Айганым Нурсултановны, в первую очередь здесь заменили проводку, электрощиты, внедрили абонентскую плату, чтобы каждая квартира платила за себя. Все счетчики из квартир вывели в коридор, дабы контро­леры могли в любое время снять показания.

В 2016 году в подвале обновили все инженерные сети, полностью заменив проржавевшие и забившиеся осадком металлические трубы на пластиковые. Дом был построен в 1987 году. Кровля мягкая, по СНиПу срок ее эксплуатации 10 лет. На тот момент она прослужила почти 34 года. Но самостоятельно жильцам поменять ее было не под силу.

– К участию в программе модернизации шли долго. Сколько было собраний, разъяснений!.. Жильцам первых этажей показывали мокрые потолки в квартирах на пятом этаже. Снег с крыши приходилось поочередно чистить. Наконец, пришли к общему решению. Подготовили проект, просчитали смету. На 2018 год она составила 20 миллионов тенге. Экспертизу заказывали в Астане. Но в тот год все деньги по прог­рамме были направлены на замену лифтов. И нашу крышу отремонтировали следующим летом. Несмотря на сложность проекта, подрядчики выполнили его на совесть. С тех пор я «познала тишину», – так шутливо обозначила важность события собеседница.

В настоящее время дом прак­тически приведен в порядок. На очереди – замена части подъездных окон. Недавно за счет сборов на содержание в подъезде и по периметру установлены видеокамеры. Внешний вид портит лишь один балкон на пятом этаже. В этой квартире давно никто не живет. Владельцам направлено предписание: привести этот элемент жилой собственности в надлежащее состояние.

Ежемесячно жильцы платят за содержание жилого фонда по 65 тенге с квадратного метра жилплощади, то есть по минимальному тарифу, утвержденному решением маслихата еще в 2022 году. Вместе с тем денег хватает, да так, что не приходится ждать по несколько лет текущего ремонта.

– Если где-то нужно подкрасить, подштукатурить, заменить, сразу делаем. Сантехника в штате КСК нет, приглашаю только на запуск отопления или небольшие ремонтные работы в подвале. Сама смотрю, за это время стала специалистом по многим вопросам, – делится секретами ведения общедомового хозяйства Айганым Нурсултановна.