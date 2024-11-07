Модульные бани для курортных зон Казахстана изготавливают в колонии ВКО

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Осужденные, отбывающие наказание в учреждении №18 КУИС МВД РК, наладили выпуск модульных бань для курортных зон Казахстана.

«От проекта до реализации потребовалось три месяца. Самостоятельно разработали технологии, модули, оборудование. За аналог взяли опыт японских и российских технологий и адаптировали под себя. Сейчас трудоустроено 15 осужденных. В планах – расширить производство и трудоустроить еще 40 человек. Ранее работал в сфере строительства и имею определенный опыт, который решил применить уже «за колючей проволокой», – рассказал основатель проекта осужденный Тимур.

Сами стены бани сделаны из полистиролбетона, наружное покрытие – из мраморной крошки. На изготовление стены уходит до пяти дней. На сегодняшний день две модульные бани уже доставлены в Акмолинскую область в климато-лечебный курорт. Сама модульная баня мобильная, легкая, экологичная, по ценовому сегменту намного дешевле. Материал легкий, теплый, выдерживает все меры безопасности – не горит, не тонет. Прогнозируемое время эксплуатации – до 300 лет, потому что это пищевой полистирол. По словам разработчиков, к ним поступил заказ на пять комплектов, с размещением до восьми человек.

В планах развивать строительство теплых остановок, торговых павильонов, дома для пасечников, частные дома. В целом, из данных модульных конструкций возможно построить малоэтажные дома любого размера. Технология бани сделана, как термос, и может держать температуру до семи дней. Для сравнения, данный модуль весит 5,5 тонн, аналог из бетона – 40 тонн. В комплексе предусмотрен и санузел. Подобного рода проекты руководство учреждения поддерживает с радостью, так как трудоустройство на базе колонии – один из важных аспектов.

