Молодежная сборная Казахстана по футболу обыграла Эстонию

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) одержала победу над сверстниками из Эстонии в товарищеском матче, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Встреча, прошедшая в Таллине, закончилась со счетом 2:1 в пользу казахстанской команды. Первыми счет в матче открыли хозяева. На 15-й минуте полузащитник Роберт Кирс вывел эстонцев вперед. Подопечные Саулюса Ширмялиса сумели отыграться еще до перерыва. На 30-й минуте Рауан Сариев сравнял счет.
На 81-й минуте казахстанская "молодежка" повела в счете усилиями Макса Шебака, выступающего за немецкий "Швайнфюрт", дебютировавшего за сборную. В итоге этот гол стал победным.
Также в этом матче принял участие защитник немецкого футбольного клуба "Санкт-Паули" Андрей Старцев, для которого он стал вторым в составе казахстанской "молодежки".
Для подопечных Ширмялиса данная игра стала второй в рамках учебно-тренировочного сбора. 25 марта казахстанская "молодежка" крупно уступила Финляндии – 0:3.