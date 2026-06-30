«Мона Лиза» переедет в отдельный зал Лувра

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сейчас через зал с шедевром Леонардо да Винчи ежедневно проходят 20–24 тысячи посетителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euro-pulse.ru

По правилам, каждый из них может постоять перед картиной меньше минуты, а в одном помещении с ней висят ещё 43 работы.

Новый зал устроят под восточным двором, с отдельным входом и специальным билетом.

Проект должен разгрузить музей и сделать просмотр спокойнее.

Площадь пространства для «Джоконды» составит около 3 000 квадратных метров. Это лишь часть большой реконструкции Лувра: у музея появятся новые подземные входы, дополнительные залы, рестораны и магазины.