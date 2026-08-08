В «Казахфильме» открылась выставка к 80-летию Ментая Утепбергенова

Фото: МКИ

На киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова открылась выставка «Өнер тарланы», посвященная 80-летию заслуженного артиста Казахстана, кавалера ордена «Құрмет», киноактера, историка-коллекционера Ментая Утепбергенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Экспозиция знакомит посетителей с творческим наследием артиста и с историей становления и развития отечественного кинематографа. Основу выставки составили материалы из фондов Киномузея Ментая Утепбергенова – уникального собрания, сформированного в результате его многолетней исследовательской и коллекционерской деятельности.

В экспозиции представлены киноплакаты 1930-1970-х годов, кинокамеры разных периодов, почтовые открытки, кинопленки 1960-1970-х годов, кинопроектор Kodak 1930 года выпуска, номера журнала «Советский экран», архивные документы и фотографии со съемочных площадок.

Ментай Утепбергенов внес значительный вклад в казахстанское кино не только как актер, но и как исследователь его истории. На протяжении многих лет он собирал и сохранял редкие материалы, связанные с отечественным и мировым кинематографом, формируя коллекцию, имеющую историческую и культурную ценность.