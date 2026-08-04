350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10 августа Казахстан отметит День Абая. К 181-летию со дня рождения великого поэта, мыслителя, просветителя и композитора Абая Кунанбайулы по всей стране подготовлено свыше 350 культурных, научно-просветительских, образовательных и спортивных мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Наследие Абая получило широкое международное признание. В 1995 году 150-летие поэта отмечалось под эгидой ЮНЕСКО. Его литературные, философские и музыкальные произведения, идеи о знании, труде, справедливости и нравственности сохраняют особое значение и сегодня. Ключевые мероприятия республиканской программы проходят на площадках подведомственных организаций МКИ.

7 августа, в Национальной академической библиотеке состоялась международная научно-практическая конференция «Абай әлемі – мәңгілік мұра», посвященная изучению и популяризации наследия мыслителя.

В Национальной библиотеке РК в Алматы прошел интеллектуальный квиз «Ұлы халықтың – Ұлы Абайы», а в Национальном музее – музейный урок «Абай сөзі – ұрпаққа аманат» и тематическая экскурсия «Абай мұралары – көненің көзі», посвященные жизни, творчеству и идеям Абая. Особая программа подготовлена Государственным музеем-заповедником Абая в Семее.

10 августа здесь откроются выставки «Эпоха Абая: документы и воспоминания» и «Мир Абая в изобразительном искусстве», состоятся литературный квест, Фестиваль песен Абая и возложение цветов к памятнику «Абай с сыновьями».

Тематические проекты также подготовили Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева, Национальный центральный музей, музеи-заповедники «Берел», «Таңбалы» и другие учреждения. Театры и организации кинематографии представят музыкальные и видеопроекты, произведения Абая и фрагменты постановок по мотивам его творчества.

10 августа в Алматы состоится официальная премьера документального фильма «Алғашқы кітап», созданного по заказу МКИ при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Международная программа охватит и Пекин.

10 августа в Культурном центре Казахстана совместно с музеем «Цзиньтай» пройдет круглый стол «Абай – Ұлы тұлға», посвященный литературному и философскому наследию мыслителя и продвижению его идей за рубежом. Обширная программа подготовлена в Астане.

С 8 по 10 августа в Аллее писателей проходит поэтический вечер «Өлең сөздің патшасы...», а в городских парках – караоке с песнями Абая «Әнді сүйсең, менше сүй». Молодых авторов из разных регионов объединит республиканский форум «Сөз өнері. Жасампаз жас қалам». Также пройдут литературно-музыкальные вечера, лекции, викторины и книжные выставки. В Алматы продолжатся литературные, музейные и просветительские программы.

В Шымкенте пройдут поэтические и образовательные мероприятия, а музей «Хакім Абай» проведет день открытых дверей, тематическую выставку и экскурсии. В регионах запланированы айтысы, концерты, спектакли, конкурсы «Абай оқулары», поэтические чтения, выставки и образовательные проекты.

В области Абай 8-9 августа стартовал республиканский ультрамарафон «Abai Joly – 100 miles», а 10 августа состоится айтыс акынов «Адамзаттың Абайы». Праздничная программа охватит областные центры, города, районы и сельские населенные пункты.

10 августа в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах состоятся церемонии возложения цветов к памятникам Абаю Кунанбайулы с участием представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры, молодежи и общественности.