Парковый комплекс на левом берегу Иртыша – любимое мес­то отдыха горожан и гостей Усть-Каменогорска. Он включает зоопарк­, ботанический сад, озера с пляжем и лодочной станцией, сцену, игровые площадки, этногра­фическую деревню, лабиринт, огромный макет каравеллы, комплекс «Жібек жолы» с постройками, стилизованными под дворцы казахского хана, индийского раджи, китайского императора, бухарского эмира…

«Поход в такой парк – это всегда праздник для детворы, – рассказали в пресс-службе департамента полиции Восточного Казахстана. – Здесь море позитива. Сейчас на дворе лето, и мы решили устроить для малышей из детского сада «Шығыс Балдырған» отдых на свежем воздухе среди зелени».

Увидев сотрудников в форме, подтянутых и красивых, дети дружно заявили, что, когда вырастут, обязательно станут полицейскими. Ребятишки были счастливы, когда им разрешили примерить форменные фуражки.

В зоопарке полицейские поделились с детворой любопытными историями о повадках зверей и птиц. На Аллее Славы познакомили малышей с военной техникой. Среди улыбок и счастливых детских глаз сотрудники, на миг забыв о своей нелегкой профессии, будто сами оказались в волшебной маленькой стране...

«Полицейские охраняют спокойствие граждан, стоят на страже закона, – заключили в департаменте. – И когда наши дети здоровы, счастливы и в безопас­ности – это лучшая оценка их труда».