Свежий выпуск
​Мозговой штурм за идею
Людмила Гордеева

Марафон разработчиков «умных» проектов на призы акима Almaty SmartCity Challenge начался с информационного дня. Спикеры от государственных органов и IT-сообщества, высту­пившие перед студентами, начинающими изобретателями и учеными, рассказывали о дости­жениях и перспективах цифровизации городской среды. А уже на второй день настал черед самих молодых проектантов – 140 участникам было предложено подготовить завершенную работу с использованием новых эффективных решений в различных отраслях городского хозяйст­ва. На реализацию идеи участникам давалось всего 24 часа.

Задача ставилась довольно жестко: необходимо разработать прототип непосредственно на хакатоне, он должен представлять собой новую идею, без повто­ра или продолжения ранних проектов участников. Команда для его подготовки формировалась непосредственно на мероприятии. Так в работу попали 30 «умных» проектов в важных для города направлениях – от вопросов обеспечения безопасности до коммуналки.

Среди представленных на презентации разработок оказалось немало инновационных, применимых и довольно смелых инициатив. Например, тараканья ферма по утилизации пищевых отходов или биомеханическая рука, сортирующая мусор, «умный» авторазбрызгиватель воды для полива зеленых насаждений, а также система мониторинга и поиска свободных парковочных мест, программа анализа безо­пасности в городе, снижения загруженности дорог.

Призовой фонд Almaty Smart­City Challenge жюри разделило между тремя командами. Главный приз в 1,5 млн тенге получили разработчики из HCK50 за проект Salem Tourist, вторым победителем с наградой в 1 млн тенге признана команда GGG со своей­ работой Smart bin и 500 тыс. тенге для развития идеи «Умная парковка» получили молодые ребята из Mbionics.

Разработанное на хакатоне специальное мобильное приложение для туристов Salem Tourist поможет получить информацию об интересных местах и достопримечательностях Алматы, как и на чем до них добраться, рейтинги и отзывы горожан. Как утверждают разработчики, приложение позволит повысить привлекательность Алматы как туристской дестинации и обеспечит гостям более комфортное пребывание в мегаполисе.

Решение, позволяющее свое­временно реагировать на переполнение мусорных контейнеров при помощи датчиков наполняемости, предложили авторы проекта Smart bin. Данные об объемах содержания баков помогут оптимизировать логистику: точно рассчитать количество машин и контейнеров, необходимых для сбора мусора, планировать маршрут, сокращать объем расходуемого мусоровозами топлива, оптимизировать рабочее время персонала.

Оперативный мониторинг свободных мест на парковке дает возможность управлять процессом распределения транспорта по парковочным зонам. Об этом во время презентации проекта «Умная парковка» рассказали разработчики из команды Mbionics. Помимо рационального использования парковочного пространства, нововведение обеспечит прозрачность денежных поступлений в городской бюджет.

Еще 9 команд – участниц хакатона были награждены специальными призами от спонсоров мероприятия за свежие и креативные идеи.

– Команды, предложившие перспективные интеллектуальные разработки и приложения, будут поддержаны с целью практическо­го применения их решений в сис­теме жизнеобеспечения города. «Умный» марафон мы сделаем ежегодным, расширим границы и сферы применения, вовлечем большее количество креаторов и разработчиков, – пообещал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

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