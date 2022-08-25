Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа

Мухтар Ауэзов, 125-летие которого отмечается в этом году в стране, известен как писатель и драматург, переводчик и ученый, знаменит выдающимся трудом – романом-эпопеей «Путь Абая», получившим широкое международное признание. Но еще одним важным направлением его деятельности была педагогическая работа. Об этом сохранились интереснейшие воспоминания его учеников и коллег.

Начало пути

Писатель Абдижамил Нурпеисов писал о Мухтаре Омархановиче так: «Хорошо помню: после войны в литературу шла совсем еще зеленая, безусая молодежь в пропахших пороховым дымом, потертых шинелях. Все мы были безумно влюблены в Ауэзова. К обаятельному образу писателя примешивалось, видимо, и наше пылкое юношеское воображение. Наряду с любовью я еще испытывал к нему какой-то необъяс­нимый, едва ли не священный страх молодого альпиниста перед величием горы».

Эта небольшая, но емкая цитата точно и красочно характеризует психологию, мировосприя­тие молодых людей тяжелых послевоенных лет – второй половины 1940-х годов. Мы видим их интерес и тягу к художественной литературе, нелегкому писательскому труду, которому они решили посвятить свою жизнь. Порой недоедавшая послевоенная молодежь, окутанная романтикой чистого листа и благородного пера, на первое место ставила духовные запросы, затрагиваю­щие интересы простых людей.

…Педагогический путь юного Мухтара начался с того, что в 1915 году он поступил в Семипалатинскую учительскую семинарию и завершил обучение в

1919-м. В семинарии Ауэзов с большим увлечением читает художественные произведения, знакомится с книгами русских и зарубежных классиков. Под влиянием прочитанного сам пробует писать небольшие рассказы, стихи.

Первые работы будущего писателя, посвященные общим воп­росам культуры, педагогики, просвещения народа, стали появляться в периодической печати с 1917 года. В 1918-м он вместе с Жусупбеком Аймаутовым издавал в Семипалатинске журнал «Абай», в котором опубликовал немало статей в качестве журналиста. Однако после выхода двенадцатого номера журнал был закрыт по идеологическим мотивам.

В октябре 1923 года Мухтар ­Ауэзов поступил на филологи­ческое отделение Ленинградского государственного университета и в 1928-м успешно окончил его. В это время он также преподает в только что открывшемся Семипалатинском педагогическом техникуме, заканчивает работу над первым томом «Истории казахской литературы». В 1928–1930 годах учится в аспирантуре кафедры тюркологии восточного факультета Среднеазиатского университета в Ташкенте и одно­временно преподает казахскую литературу в Казахском институте народного просвещения и Лесном техникуме в Ташкенте.

Мухтар Ауэзов был одним из организаторов первого вуза рес­публики – Казахского педагогического института им. Абая в Алма-Ате. Занимался вопросами литературы и культуры, просвещения, народного образования, развития общеобразовательной школы в Казахстане.

Целая фольклорная энциклопедия

Писатель почти всю жизнь занимался преподавательской работой и воспитанием молодежи в разных вузах. Так, с 1932 года Мухтар Ауэзов в КазПИ им. Абая читал курсы лекций по фольклору и по казахской литературе (основным местом его работы был Казахский театр драмы, куда он поступил в качестве литературного работника). В те годы в институте преподавали известные писатели и ученые: Сакен Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Кудайберген Жубанов, Митрофан Сильченко и другие.

Вот как описывает первое появление в вузе знаменитого писателя его бывший студент и ученик, впоследствии академик, литературовед Мухамеджан Каратаев: «Коренастый, среднего роста, смуглолицый молодой человек (это сейчас я говорю «молодой», а тогда Мухтар Омарханович казался нам пожилым человеком) вошел в аудиторию и приветливо поздоровался с курсом. Бросились в глаза широкий покатый лоб, черные вьющиеся волосы.

Много лет прошло с тех пор, много разных событий произошло в моей жизни, но первое знакомство с Ауэзовым свежо в памяти во всех мельчайших деталях. Это ярче сновидения, впечатлительнее прочитанной книги, выпуклей и зримей спектакля.

Мухтар Омарханович стал читать лекции по казахскому фольк­лору. Тихая, не совсем внятная поначалу речь постепенно начинает захватывать слушателей: образная речь – каждое слово имеет большую смысловую нагрузку; мы получаем много нового, неизведанного. Увлеченные лекцией, мы не замечали, как пролетало время. Поистине счастливые часы! Нас поражала глубина и широта познаний Ауэзова».

Долгие годы он изучал устное поэтическое творчество не только казахского народа, но и фольклор других народов СССР. Преподавал эту дисциплину и в Среднеазиатском университете в Ташкенте, и в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Почетный гражданин города Риддера, бывшая студентка Мухтара Омархановича в КазПИ (1937-1941), позже партийный работник Прасковья Тихановская вспоминает о своем педагоге: «У Ауэзова был высокий лоб, свидетельствующий о незаурядной муд­рости. Мы с живейшим интересом слушали его блистательные лекции о казахском фольклоре.

Сквозь дымку прошедших десятилетий я вижу его оживленное лицо, сдержанный и точный жест, всю его крепкую, ладную фигуру, уверенный взгляд с кафедры на нас, студентов казахской и русской групп литфака. Его увлекательные лекции-импровизации вводили нас в быт казахских степей и предгорий. Он блестяще читал главы из эпоса, песни акынов на айтысах, лирические стихи, причем читал по-казахски, сразу же делая перевод на русский язык, чтобы мы почувствовали поэтическую особенность произведений».

О том, что он был прекрасным специалистом по фольклору, писал армянский критик и литературовед, профессор Аршалуис Аршаруни: «Мухтар Ауэзов – талантливейший фольклорист. Я уже не говорю о казахском эпосе… Пожалуй, никто лучше его не знает киргизского «Манаса». Он может свободно говорить с Санджи Каляевым о калмыцком «Джангаре» и с армянскими фольклористами –о «Давиде Сасунском». Ауэзов, на мой взгляд, – целая фольклорная энциклопедия».

Мудрость таланта

М. О. Ауэзов заложил основы новой научной отрасли – абаеведения, был главой формирую­щейся школы. Он первым ввел в программу университета специальный курс «Абаеведение», который многие годы преподавал в КазГУ им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). Будущие филологи, журналисты, писатели прошли этот курс у знаменитого писателя-современника. Читал он и курс литературы народов СССР.

Известный писатель Ануар Алимжанов, выпускник КазГУ 1954 года, в очерке «Мудрость таланта», посвященном Ауэзову, оставил теплые воспоминания о своем учителе, Мухтаре-ага: «Мы слушали его лекции о богатом поэтическом наследии народа, об истории родной литературы, о литературе стран Востока при переполненных аудиториях. Он был для нас мудрым собеседником. Красочная, поэтическая речь, удивительное знание истории и культуры народов Востока и, самое главное, глубоко человеческое обаяние и глубокий ум покоряли нас.

Мы любили его так, как только ученик может любить любимого учителя, сын – отца. Впрочем, я уже сказал, что для меня лично он был и остался навсегда муд­рым и великим сыном своего народа, простым и добрым человеком».

В статье «Явление ­поэтическое, знаменательное» Ануар Алимжанов вспоминал: «Мягкий голос, добрая улыбка, скрывающая постоянную озабоченность, медлительная густая речь – таким помнят его бывшие студенты, его ученики – молодые литераторы».

Мухтара Ауэзова считали своим учителем Каюм Мухамедханов (1916–2004), Абдижамил Нурпеисов (1924–2022), Габит Мусрепов (1902–1985), Ануар Алимжанов (1930–1993), Есмагамбет Исмаилов (1911–1966) и многие другие.

Еще одна цитата Ануара Алимжанова: «Порою нам, наследникам и ученикам Мухтара Ауэзова, кажется, что он один вобрал в себя дыхание своей земли и сумел вместить в своем сердце все боли и радости родного народа в прошлом и настоящем, и со спокойной неторопливостью, с глубокой сдержанностью стремился показать людям все грани жизни своей столь сложной и стремительной эпохи». Так мог­ли сказать о нем – выдающемся писателе ХХ века, педагоге и наставнике – представители целого поколения отечественных писателей, ученых и журналистов.

Как педагог Ауэзов много внимания уделял вопросам формирования научного мировоззрения, трудового, нравственного и эстетического воспитания детей, молодежи, все это отражалось в его произведениях, речах, выступлениях.

Он всецело выступал за патрио­тическое и интернациональное воспитание молодежи, за дружбу между народами огромной страны. Подчеркивал, что родной язык, художественная и историческая литература на нем должны служить этой великой цели. Ауэзов ратовал за развитие национальной литературы, языка и культуры. Он, как и Ахмет Байтурсынов, полагал, что без литературы на родном языке нация будет несостоявшейся. В этом плане взгляды Ауэзова и Байтурсынова были едиными.

«Ауэзов – выразитель духа нации, он народен и национален каждой своей строкой, каж­дой мыслью, каждым мазком ­своей кисти, – характеризовал его Ануар Алимжанов. – Вот почему Мухтара-ага мы называем сегодня великим сыном родной земли и ставим на пьедестал рядом с Абаем. Вот почему мы, наследники Абая, гордимся тем, что у нас есть такой учитель, как Мухтар-ага, и стремимся быть его достойными учениками».

Зажечь сердца людей

Когда в 1954 году в МГУ им. М. В. Ло­моносова, на восточном отделении филологического факультета, была создана первая в Советском Союзе кафедра литературы народов СССР, Мухтар Омарханович Ауэзов стал первым профессором-казахом, читавшим там лекции по казахской литературе.

Бывший аспирант МГУ Сергей Даронян (1954 год) описал свои первые впечатления от встречи с лектором: «Профессор Ауэзов читал нам лекции по казахской литературе. Вспоминается первая лекция. Она проходила в просторной аудитории, было полно народу. Пришли его слушать студенты, аспиранты и преподаватели многих факультетов. Появление Ауэзова было встречено восторженными апло­дисментами. Говорил увлеченно, зажигательно. По окончании лекции посыпались вопросы. И в каждом ответе лектора ощущалась огромная эрудиция».

Ауэзов был замечательным оратором, умел зажечь сердца слушателей, увлечь своей идеей. И делал это не только на учебных лекциях. Поэт Николай Тихонов писал, что он был незаменим в комитете по ленинским и государственным премиям, умел обосновывать значимость творчества кандидатов на награды.

Писатель Алексей Пантиелев вспоминал: «Запомнилось, как Ауэзов отстаивал и обосновывал, например, награждение Ленинской премией композитора Соловьева-Седого или поэтов Расула Гамзатова и Мирзо Турсун-заде. А речь Ауэзова о Мусе Джалиле! Она обжигала умы и сердца».

Советский литературовед, критик Евгения Книпович пишет: «Я смотрела на тех, кто слушал речь Ауэзова. В большинстве это были люди с седыми головами, те, чьи книги уже стали нашей классикой, те, кто не только держал в своих руках перо, но и ставил советскую власть, защищал советскую власть в двух, а то и в трех войнах. Многие из собравшихся не раз и очень близко видели смерть. И, несмотря на это, а вернее именно поэтому я увидела, что у всех стоят слезы в глазах».

Ануар Алимжанов с душевным теплом развивает свою мысль об Ауэзове как о своем первом наставнике: «Учитель всегда приходит на помощь своему ученику… С самого начала своей литературной деятельности мы питались мыслью Ауэзова. Все, что мы в нем любили, все, чем мы восхищались, – все это остается с нами до конца наших дней. Его уроки – это уроки нашей литературы, которую он вывел на прекрасную дорогу. Наши идеи и наши труды, наши чувства и действия и даже мечты несут на себе отпечаток его величия…

Пока еще много нас – тех, кто жил и работал вместе с ним и был свидетелем его славной и нелегкой жизни, кто слушал его лекции, учился у него, и мы передадим память о нем последую­щим поколениям, а его книги раскроют их сердца для восприятия идеалов прекрасного.

Его духовная жизнь не умрет, как не умирает Сократ. Сократ жил в Платоне, а Платон жил в Аристотеле так же, как Аристотель жил в Абу Насре аль-Фараби, а сам Фараби жил в Авиценне. Такова логика жизни, такова преемственность поколений. Абай жил в Ауэзове так же, как Ауэзов живет в нас».

Писатель, переводчик произведений Ауэзова на русский язык Алексей Пантиелев отмечал: «Ауэ­зов был старшим товарищем, аксакалом и верным другом для многих писателей от Алатау до Кавказа, и его называли ұстаз (наставник) не только из вежливости».

Восхищался им и народный писатель и Герой Труда Казахстана Абдижамил Нурпеисов: «Глядя на него, мы все поражались, как могло совмещаться столько редких качеств в одном человеке… Ауэзова интересовало, увлекало, волновало решительно все, заставляя при этом постоянно бодрствовать его ум, работать его фантазию и воображение».

Добавим также, что друзьями и учениками Ауэзова были такие крупные ученые, как члены-корреспонденты Академии наук Казахской ССР Евгения Лизунова, аспирантка Мухтара Ауэзова, ученый-филолог и профессор Нина Смирнова, литературовед, академик Мухамеджан Каратаев, литературовед, доктор филологических наук Есмагамбет Исмаилов, доктор филологических наук Исхак Дюсенбаев (автор подстрочных переводов Ауэзова) и другие.

Замечательно, что Мухтар ­Ауэзов как ұстаз и педагог оставил после себя яркое созвездие деятелей литературного и научного труда, благодарных потомков. С момента ухода талантливого писателя и замечательного человека прошло уже более шес­тидесяти лет, но его значимость и уникальность с каждым годом и десятилетием будут ощущаться все сильнее. Так, как писал академик Мухамеджан Каратаев: «Чем дальше отдаляется он в летосчилении, тем величавее его фигура, тем ближе он нам, классик казахской литературы».