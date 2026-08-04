Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей

Столица

Современная игровая программа включала динамичные соревнования, интерактивные игры и популярные интернет-челленджи

Фото: акимат Астаны

Порядка 18 тысяч человек посетили международный фестиваль Comic Con Astana 2026 во второй день его проведения. Одним из главных событий дня стали встречи и пресс-подходы со специальными гостями — известными представителями мировой и русскоязычной комикс-индустрии, блогинга, игровой и digital-сферы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

7 августа зрители получили возможность пообщаться со специальными гостями фестиваля и узнать больше об их творческом пути, создании контента, работе с многомиллионной аудиторией и современных тенденциях поп-культуры.

Среди гостей — популярная российская видеоблогер с многомиллионной аудиторией в Instagram и на YouTube Karrambaby. В своих социальных сетях она публикует контент о моде, путешествиях и повседневной жизни. Во время пресс-подхода обсуждались развитие личного бренда, особенности работы с большой аудиторией и превращение повседневного контента в устойчивый медиапродукт.

Особое внимание поклонников комиксов привлекла встреча с известным итальянским художником комиксов Паоло Панталеной, работавшим с крупнейшими издательствами Marvel и DC Comics. Среди его работ — Red Hood, Deathstroke, Batman: Shadow War, а также проекты во вселенных War of Kings и What If…? для Marvel. Гости фестиваля получили возможность лично пообщаться с автором, создававшим истории и визуальные образы культовых героев киновселенной.

В программе пресс-подходов также принял участие Даня Крастер, известный как SuperCrastan, популярный русскоязычный YouTube-блогер, изобретатель и популяризатор науки, автор масштабных DIY-проектов и необычных инженерных экспериментов. В центре общения — популяризация науки, создание зрелищных проектов и особенности работы над научно-развлекательным контентом.

Ещё одним специальным гостем стал один из популярных русскоязычных YouTube-блогеров Добряк, чьи видео набирают миллионы просмотров. Он известен масштабными челленджами, социальными экспериментами, благотворительными инициативами и развлекательным контентом. В ходе общения с журналистами обсуждались создание вирусного контента, развитие YouTube, работа с многомиллионной аудиторией и современные тренды digital-индустрии.

Также состоялся пресс-подход с популярным контент-мейкером и стримером Nowkie, известным своими видео о видеоиграх, современной поп-культуре и развлекательным контентом. Он освещает игровые новинки, делится обзорами и взаимодействует с многотысячной аудиторией в социальных сетях. На встрече с ним обсудили развитие игровой индустрии, тренды стриминга, создание цифрового контента и влияние игровой культуры на новое поколение.

Специальные гости стали одной из ключевых составляющих международной программы Comic Con Astana 2026. Их участие позволило поклонникам напрямую пообщаться с известными авторами и создателями контента, а также познакомиться с современными тенденциями кино, комиксов, видеоигр и digital-индустрии.

Помимо встреч со звёздами, второй день фестиваля предложил посетителям насыщенную интерактивную программу.
Поклонники классических видеоигр смогли вновь взяться за джойстики Dendy, Sega Mega Drive, PlayStation One и NES, чтобы пройти знакомые с детства уровни в Super Mario Bros., Contra, Sonic the Hedgehog, Mortal Kombat и «Танчиках».

Современная игровая программа включала динамичные соревнования, интерактивные игры и популярные интернет-челленджи. Участники проверяли скорость реакции, меткость и координацию, соревнуясь друг с другом в коротких испытаниях.

От цифровых развлечений гости могли перейти к средневековым поединкам. На специальной площадке инструкторы рассказывали об основах фехтования и помогали участникам освоить безопасные тренировочные копии исторического оружия.

Фестиваль продолжает объединять поклонников разных направлений гик-культуры — от комиксов и аниме до видеоигр, косплея и современной цифровой культуры. Comic Con Astana 2026 продлится до 9 августа.

#Астана #акимат #фестиваль #гости #Comic Con Astana 2026

Популярное

Все
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
ИИ отследит поставки угля
Сохраняя традиции созидания
Проверяется уровень готовности
Названы имена победителей
Искусственный интеллект – в школьной программе
В Карнаке открыт Дом дружбы
Дополнительный источник энергии
Сделать город комфортным
Путь к решающим матчам
Его стихия – ледники, снег и горные реки
Поэт вдохновляет художников
Библиотеки на новый лад
Познавательно и безопасно
В столице реализуется проект «Школа национального ремесла»
Легендарная велогонка
Каждый дом как хороший знакомый
Человекоцентричность в действии
Мой Абай
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Стартовала акция «Дорога в школу»
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Масштабное шоу пройдет в столице
Формируя электоральную повестку
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
Безопасность и образование детей – под особый контроль
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Два взгляда на одну эпоху
Семейная ферма с европейским уютом
Токаев поздравил Костанайскую область с 90-летним юбилеем
Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»
В помощь избирателю
Лагерь, из которого не хочется уезжать
Развивать потенциал молодежи
Звучали песни, кипел самовар...
На перекрестке глобальных маршрутов
От экрана – до арены
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

Читайте также

Жители Астаны получат возможность выиграть до 600 тысяч тен…
На какие уловки чаще всего идут мошенники: столичная прокур…
Победителей любительского конкурса косплея определили на Co…
С грядки на стол: астанчан приглашают на очередную сельхозя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]