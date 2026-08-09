МЧС запустило новые станции мониторинга селевой опасности под Алматы

Четыре автоматизированные станции уже начали работу в бассейне реки Талгар

Фото: МЧС

В высокогорных районах Алматинской области расширяют систему мониторинга и раннего предупреждения селевой опасности. Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов ознакомился с работой новых наблюдательных постов и автоматизированных станций в бассейне реки Талгар, передает Kazpravda.kz.

Одним из новых решений стали автономные жилые модули для сотрудников «Казселезащиты», которые в сезон круглосуточно наблюдают за потенциально опасными моренными озерами. Первый такой дом установлен на моренном озере в бассейне Талгара. Он оборудован теплоизоляцией, солнечными панелями, аккумуляторами и спутниковой системой связи Starlink.

«До середины августа в высокогорных районах Алматы и Алматинской области планируется установить еще 11 утепленных модульных домов для сезонных наблюдательных постов. Они позволят специалистам длительное время работать непосредственно в местах наблюдения и оперативно передавать информацию о состоянии моренных озер», - сообщили в МЧС.

Кроме того, в бассейне реки Талгар заработали четыре автоматизированные станции мониторинга. Они круглосуточно отслеживают уровень воды, состояние селеопасных русел и потенциально прорывоопасных моренных озер. Информация в режиме реального времени поступает специалистам «Казселезащиты».

Такая система позволяет быстрее оценивать риски во время сильных осадков, активного таяния снега и других природных процессов, способных привести к сходу селей.

Станции устанавливают в рамках международного проекта GLOFCA по снижению рисков прорыва ледниковых озер в Центральной Азии. Проект реализуется при поддержке ЮНЕСКО и финансируется Адаптационным фондом.

Во время поездки глава МЧС также проверил превентивные работы на моренном озере №19 в бассейне Талгара, где для регулирования уровня воды запущены сифонные системы.