В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд

С 6 по 9 августа в столице будет проходить пятый по счету Comic Con Astana. Он объединит на одной площадке поклонников кино, сериалов, комиксов, видеоигр, аниме и современной поп-культуры со всего мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2026 году Comic Con Astana, как и годом ранее, пройдет сразу на двух площадках. Главная сцена фестиваля и встречи с хэдлайнерами пройдут на территории Barys Arena.

Одновременно ледовый дворец «Алау» превратится в масштабную выставочную площадку, где разместятся тематические зоны, стенды компаний и партнеров, игровые пространства, презентации, интерактивы и многочисленные развлечения для гостей.

Первым хэдлайнером Comic Con Astana 2026 объявлен датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов». В фильмографии актера также такие известные проекты, как «Падение Черного Ястреба», «Царство небесное», «Обливион», «Боги Египта», «Мама», «Выстрел в пустоту», а также сериалы «Последнее, что он сказал мне» и «Король и завоеватель».

Еще одной звездой, которая появится на Comic Con Astana, станет Иньяки Годой. Его называют одним из самых ярких молодых актеров своего поколения после выхода сериала «OnePiece. Большой куш» (One Piece), который вошел в число наиболее успешных премьер Netflix. Его герой — неунывающий капитан пиратской команды Монки Д. Луффи — быстро завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. Помимо One Piece, актер также известен по сериалам «Несовершенные», «Кто убил Сару?» и др.

Ожидается, что на фестивале в Астане Иньяки Годой выступит на главной сцене, ответит на вопросы поклонников, а также примет участие в автограф- и фотосессиях.

Помимо международных кинозвезд, в работе Comic Con Astana 2026 примут участие популярные блогеры, авторы контента и представители мировой косплей-индустрии.

В числе специальных гостей фестиваля:

- Kamui Cosplay — всемирно известный творческий дуэт из Германии, признанный одним из лидеров мировой косплей-индустрии и специализирующийся на создании высокодетализированных костюмов;

- SuperCrastan (Даня Крастер) — один из самых известных русскоязычных YouTube-блогеров, изобретатель и популяризатор науки, автор масштабных DIY-проектов и необычных инженерных экспериментов;

- Jane Kravitz — популярный автор YouTube-канала, посвященного загадочным историям, расследованиям и документальным видео-эссе;

- Karrambaby — популярная российская видеоблогер с многомиллионной аудиторией в Instagram и на YouTube, где публикует контент о моде, путешествиях и повседневной жизни;

- Dobryak — один из самых известных аниматоров русскоязычного YouTube, автор вирусных анимационных роликов с миллионными просмотрами;

- Dalbek — популярный казахстанский блогер и автор развлекательного контента, известный своими обзорами фильмов, мультфильмов и анимации.

Традиционным элементом Comic Con Astana станет международный конкурс косплея, который ежегодно собирает лучших участников из разных стран. В этом году призовой фонд конкурса составит 20 миллионов тенге, что делает его одним из крупнейших косплей-турниров в регионе.

За годы проведения Comic Con Astana зарекомендовал себя как крупнейший фестиваль современной поп-культуры в Центральной Азии. В разные годы его хэдлайнерами становились Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Пилу Асбек, Скотт Эдкинс, Эсай Моралес, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт и Александр Кузнецов.